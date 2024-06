Zasekaná stejně jako dřív, stěžují si řidiči na úpravu křižovatky za miliony

Před dvěma týdny byla dokončena velká investice nazvaná „zkapacitnění křižovatky“, která trvala téměř tři měsíce od půlky března a vyžádala si náklady přes 19 milionů korun bez DPH. Pro řidiče to znamenalo řadu nepříjemností, časté čekání v kolonách i omezené možnosti odbočení vlevo. A výsledek? Pro řidiče rozpačitý.

„Úplně k ničemu, dneska zasekaný jako za starých časů. Hlavně že investice proběhla,“ okomentoval výsledek na sociálních sítích řidič Šimon Halčák. „Opravdu smutné, vlk se nažral a křižovatka zůstala vlastně stejná. Tohle byla ne malá, ale velká domů,“ přidává se Karel Schamberger. „Došlo ke zkapacitnění, ale jen něčí kapsy,“ komentuje další z řidičů.

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) ale kritiku odmítá. „Prostředky byly rozhodně účelně vynaloženy. Už jenom to, že nová světelná signalizace je napojená na telematiku, má vliv na menší tvorbu kolon v dopravních špičkách,“ vysvětluje Jan Veselý z ŘSD. „Otázkou zůstává, jak dalece se s rekonstruovanou křižovatkou motoristická veřejnost již sžila, do provozu jsme stavbu uvedli teprve před dvěma týdny,“ upozorňuje Veselý.

Zkapacitnění křižovatky bylo podle ŘSD docíleno prodloužením připojovacího pruhu ve směru na Mladou Boleslav, který je vyznačen pomocí vodorovného dopravního značení. Dále byl prodloužen připojovací pruh za křižovatkou ve směru na Jičín, což vedlo k rozšíření vozovky a úpravě přilehlého příkopu včetně přeložky sítí.

Redakce MF DNES křižovatku opakovaně projela v tomto týdnu a je pravdou, že kolona aut před ní zůstala přibližně stejně dlouhá jako před rekonstrukcí. Na druhou stranu tam auta čekají subjektivně kratší dobu a mnohem rychleji mohou odbočit vlevo do průmyslové zóny. Nové pojetí umožňuje, aby auta křižovatkou projela ve dvou pruzích, které se za křižovatkou spojují do jednoho pomocí takzvaného zipování. Tedy že se auta střídají v najíždění do společného pruhu.

Zůstávají v jednom pruhu

Právě to se ale ukazuje jako problém, řidiči na to nejsou zvyklí, dál stojí jen v rovném pruhu a vpravo se neodváží jet, aby se pak nemuseli napojovat zipováním.

„Je to taková naše národní povaha, raději malá domů než riskovat. Tedy raději se někteří řidiči natlačí do levého průběžného pruhu, aby měli jistotu, že už tam jsou, i když to pro ně znamená delší čekání,“ domnívá se dopravní expert a bývalý ředitel Besipu Roman Budský.

„Ve výsledku vzniká situace, že ti, co se nebojí a jsou zběhlí, jedou pravým pruhem a na konci se pomocí zipování napojí. Projedou tak rychleji a ušetří čas. Na druhou stranu ti, kteří čekají v levém pruhu, se pak cítí dotčení, že je někdo předjel,“ popisuje častou situaci Budský.

Podle něho nezbývá, než aby se řidiči postupně s novou křižovatkou sžili a zvykli si na ni. Upozorňuje také na to, že někteří řidiči začínají zipovat příliš brzy, a ne až na konci jízdního pruhu, kde je to ideální.

ŘSD navíc argumentuje tím, že je to pouze jedno z dílčích opatření, která v regionu probíhají nebo se chystají. „Jedna upravená křižovatka dopravu v celém regionu nevyřeší,“ říká Veselý. Zásadně má pomoci dokončení mimoúrovňové křižovatky Kosmonosy, na kterou se napojí přeložka silnice I/16. Stavba přeložky podle ŘSD začne příští rok a hotová má být do roku 2027.