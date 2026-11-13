Městská část podle rozsudku nedostatečně soudu nedostatečně odůvodnila zavedení dopravního opatření a také v předstihu nevyhodnotila jeho dopady v lokalitě, na což Středočeský kraj ve svém návrhu poukazoval.
„Naše argumenty byly pro soud velmi silné a jasně jsme tím ukázali, že rozhodnutí předešlého vedení Prahy 6 zjednosměrnit ulici Na Krutci nebylo dostatečně promyšlené. Navíc vznikalo naprosto bez respektu vůči Středočechům a okolním městským částem,“ komentoval rozsudek středočeský radní pro dopravu Petr Borecký.
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Opatření vydané Prahou 6 zakazovalo v pracovních dnech mezi 7. a 9. hodinou ráno průjezd všem nerezidentům ulicí Na Krutci směrem na Veleslavín a Evropskou ulici, což v oblasti zkomplikovalo dopravu.
Středočeský kraj uvedl, že Městský soud v Praze po prozkoumání jeho námitek poukázal mimo jiné na to, že městská část neprovedla posouzení negativních dopadů před zavedením dopravního omezení, ale rozhodla se ho provést až v době platnosti zákazu vjezdu.
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Stejně tak se městská část podle rozsudku nezabývala dostatečnou kapacitou alternativních tras a vlivem svého opatření na celkovou plynulost provozu v lokalitě.
Dočasné dopravní značení, které mělo platit původně do konce letošního roku, se tak v ranní špičce vrátí do původního obousměrného režimu.
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Podle Prahy 6 fungování opatření přineslo důležité poznatky v měsících září a říjen.
„Prokázalo se, že opatření zklidnilo dopravu v rezidenční části Vokovic a mělo kladné reakce od místních obyvatel. Přesto soud se nezabýval tím, zda je dopravní režim správný či chybný. Zabýval se pouze otázkou způsobu projednání. Proto budeme nadále usilovat o zklidnění dopravy ve Vokovicích a udržení tranzitní dopravy na hlavních tazích,“ komentoval rozhodnutí soudu radní pro dopravu Prahy 6 Ondřej Matěj Hrubeš.
V návaznosti na rozhodnutí soudu bude tedy dočasné značení v ulici překlopeno do původního režimu, obousměrný provoz bude celý den.
Místní správní orgán zároveň zahájí nové řízení o vydání opatření obecné povahy. V něm dostanou prostor k vyjádření všechny zúčastněné strany a výsledná podoba dopravy by měla zohlednit veškeré souvislosti.
„Nejsem příznivcem řešení podobných sporů soudní cestou. Na téma silné automobilové dopravy budu chtít vést otevřenou diskuzi s okolními obcemi a městskými částmi. Plánujeme proto svolat další společné jednání,“ dodal starosta Prahy 6 Petr Prokop.
Zákaz vjezdu v uvedené hodiny se dotýkal i příměstské dopravy a přineslo větší dopravní komplikace do Horoměřické ulice, kam se přesunula část provozu. Dojezdové časy linek 312, 316 a 356 se prodloužily.