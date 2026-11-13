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Kritizovanou jednosměrku ve Vokovicích zrušil soud, radnice chce situaci dál řešit

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Městský soud v Praze přihlédl k názoru Kraje a zrušil zjednosměrnění ulice Na Krutci v Praze 6 | foto: Středočeský kraj

Praha 6 musí zrušit ranní jednosměrku v ulice Na Krutci, která spojuje Veleslavín s Horoměřickou ulicí vedoucí dál směrem k metru Bořislavka. Středočeský kraj tak u soudu uspěl s námitkami. Radnice městské části zváží kasační stížnost

Městská část podle rozsudku nedostatečně soudu nedostatečně odůvodnila zavedení dopravního opatření a také v předstihu nevyhodnotila jeho dopady v lokalitě, na což Středočeský kraj ve svém návrhu poukazoval.

„Naše argumenty byly pro soud velmi silné a jasně jsme tím ukázali, že rozhodnutí předešlého vedení Prahy 6 zjednosměrnit ulici Na Krutci nebylo dostatečně promyšlené. Navíc vznikalo naprosto bez respektu vůči Středočechům a okolním městským částem,“ komentoval rozsudek středočeský radní pro dopravu Petr Borecký.

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Opatření vydané Prahou 6 zakazovalo v pracovních dnech mezi 7. a 9. hodinou ráno průjezd všem nerezidentům ulicí Na Krutci směrem na Veleslavín a Evropskou ulici, což v oblasti zkomplikovalo dopravu.

Středočeský kraj uvedl, že Městský soud v Praze po prozkoumání jeho námitek poukázal mimo jiné na to, že městská část neprovedla posouzení negativních dopadů před zavedením dopravního omezení, ale rozhodla se ho provést až v době platnosti zákazu vjezdu.

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Stejně tak se městská část podle rozsudku nezabývala dostatečnou kapacitou alternativních tras a vlivem svého opatření na celkovou plynulost provozu v lokalitě.

Dočasné dopravní značení, které mělo platit původně do konce letošního roku, se tak v ranní špičce vrátí do původního obousměrného režimu.

Opatření zklidnilo dopravu, tvrdí Praha 6

Podle Prahy 6 fungování opatření přineslo důležité poznatky v měsících září a říjen.

„Prokázalo se, že opatření zklidnilo dopravu v rezidenční části Vokovic a mělo kladné reakce od místních obyvatel. Přesto soud se nezabýval tím, zda je dopravní režim správný či chybný. Zabýval se pouze otázkou způsobu projednání. Proto budeme nadále usilovat o zklidnění dopravy ve Vokovicích a udržení tranzitní dopravy na hlavních tazích,“ komentoval rozhodnutí soudu radní pro dopravu Prahy 6 Ondřej Matěj Hrubeš.

V návaznosti na rozhodnutí soudu bude tedy dočasné značení v ulici překlopeno do původního režimu, obousměrný provoz bude celý den.

Místní správní orgán zároveň zahájí nové řízení o vydání opatření obecné povahy. V něm dostanou prostor k vyjádření všechny zúčastněné strany a výsledná podoba dopravy by měla zohlednit veškeré souvislosti.

„Nejsem příznivcem řešení podobných sporů soudní cestou. Na téma silné automobilové dopravy budu chtít vést otevřenou diskuzi s okolními obcemi a městskými částmi. Plánujeme proto svolat další společné jednání,“ dodal starosta Prahy 6 Petr Prokop.

Zákaz vjezdu v uvedené hodiny se dotýkal i příměstské dopravy a přineslo větší dopravní komplikace do Horoměřické ulice, kam se přesunula část provozu. Dojezdové časy linek 312, 316 a 356 se prodloužily.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

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