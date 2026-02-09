Park lamp i chlapec s těžkou hlavou. Obě strany Dvoreckého mostu budou mít své lákadlo

Štěpánka Pavlína Borská
  13:10
Na vyústění Dvoreckého mostu v Praze 5 bude nahrazeno křoví upraveným „parkem lamp“ s více než čtyřmi stovkami svítidel ze 79 zemí světa. Zakončení v Praze 4 se zase využije jako kulturní prostor, kde už nyní sedí socha chlapce s těžkou hlavou. Dvorecký most by se chodcům a pro MHD měl otevřít v dubnu.
Vizualizace jednoho konce Dvoreckého mostu

Vizualizace jednoho konce Dvoreckého mostu | foto: ateliér Krištofa Kintery

Umělec Krištof Kintera. (6. února 2026)
49 fotografií

Světelný park se ale podle výtvarníka Krištofa Kintery rozsvítí až na konci roku. Zatím se zájemci s mostem a hlavně s uměním, které ozvláštní jeho obě vyústění, mohou blíže seznámit na výstavě ve vestibulu úřadu městské části Praha 4.

Výstava ukazuje skici lamp a jejich stožárů, model mostu, animace nebo menší verzi sochy Heavy Head Boy. Kintera na přeměně okolí mostu pracuje už sedmým rokem.

Na kulturu pod most

Podle sochaře stavba dobře kříží a snoubí dva významné architektonické styly – kubismus a brutalismus. „Most samotný nám přišel tak elegantní, že jsme ho nechtěli ničím doplňovat. Zaměřili jsme se hlavně na přilehlá území,“ vysvětlil Kintera při zahájení výstavy.

Na zlíchovské straně budou stát lampy například z Finska, Lucemburska, Londýna, Atén, Běloruska, Madridu, Bosny a Hercegoviny, Mongolska a Kalifornie. Světelný park pojmenoval Kintera Light Removes Darkness, tedy Světlo zvítězí nad temnotou.

Dvorecký most se prodraží. Náklady na stavbu se zvedly o téměř 400 milionů

„Vzhledem k šetrnosti k životnímu prostředí byl vyvinut speciální světelný zdroj, který je s nízkým příkonem a nízkou hodnotou chromatičnosti,“ oznamuje informační panel na výstavě. Podle Kintery budou mít světla teplý odstín.

Zlíchov čekají i další změny. „Měl by tam vzniknout poměrně zajímavý gastroprovoz, který místo oživí,“ potvrzuje architekt Dvoreckého mostu Radek Šíma z Ateliéru 6. „Na podolské straně je mezi patou mostu a jeho prvním pilířem prostor 42 metrů dlouhý a 17 metrů široký,“ podotkl Kintera s tím, že tak velký prostor vybízel k různému využití.

„Snažili jsme se o to, aby tam byla soustava různých soch a objektů. Často ji přirovnávám k termínu, který se v umění používá – gesamtkunstwerk. Je to umělecké dílo, které kombinuje všechny možné formy, a to zvuk, sochu a architekturu. Pod mostem sedí socha Heavy Head Boye, chlapce s těžkou hlavou, a z mostu mu bude kapat voda na membránu, takže to bude akustická skulptura,“ popsal umělec.

21. ledna 2026

Chlapec z těžkou hlavou vychází ze sochy Augusta Rodina s názvem Myslitel. Sedící nahý muž dumá, podepírá si bradu a dívá se do země. Kinterův abstraktní „chlapec“ má však „hlavu“ o poznání větší. Pod most by lidé mohli chodit na kulturní akce nebo si zasportovat. Bude tam skatepark, lezecká stěna a vodácká klubovna.

„Jedná se o multifunkční divadelní miniarénu určenou pro pořádání představení, koncertů, performance, autorských čtení, zájmových kroužků a sportovních akcí,“ píše se na jednom z informačních panelů.

Most pojmenovaný po ženě?

Pražané mohou do dneška hlasovat, jaký název ponese Dvorecký most. Respektive zda mu zůstane pracovní název, nebo bude pojmenován po svaté Anežce České. O názvu rozhodnou radní, kteří vezmou v potaz výsledky ankety a doporučení místopisné komise.

Jak by se měl jmenovat nový pražský most?

celkem hlasů: 1897

Podle radního pro životní prostředí v Praze 4 Tomáše Hrdinky (ANO) se většina členů komise shodla na již existujícím názvu. „Jistou pochybnost některých členů komise, jestli most skutečně ústí do Dvorců, se podařilo rozptýlit tím, že na sto let starých mapách most do původního katastru Dvorce ústil,“ řekl Hrdinka, který je členem komise.

„Na původním seznamu bylo 22 jmen, která navrhovala různá sdružení a spolky. Asi dva roky zpátky přicházela v úvahu Madeleine Albrightová. Její rodina ale dala přednost pojmenování hlavní třídy, co bude v nové čtvrti Smíchov City,“ dodal Hrdinka.

10. září 2025

Radní v pondělí odhlasovali, že na stavbu mostu dá město téměř o 400 milionů korun navíc. Nyní most stojí 1,97 miliardy korun.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Park lamp i chlapec s těžkou hlavou. Obě strany Dvoreckého mostu budou mít své lákadlo

