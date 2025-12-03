Masožravky i obrovské houby. Botanickou zahradu v Troji rozzářily skleněné květy

Zůstanou však některá oblíbená díla z minulého roku. Patří mezi ně kompozice vytvořená z uranového skla, která září díky UV světlu.
„Jsou tu ohromné plastiky, například třímetrové rákosí. Snažíme se využít víc prostoru než minule. Inspirací nám byla tentokrát i samotná Botanická zahrada Praha a její expozice. Například ohrožené druhy rostlin v expozici Archa Bohemica,“ přiblížil umělecký sklář Pačinek, který tvoří na úpatí Lužických hor v Kunraticích u Cvikova.
Expozice ohrožených skleněných druhů Archa Krystalika zahrnuje například koniklec, hvězdnice nebo hlaváček. Návštěvníci spatří i jarní květiny, třeba tulipány a narcisy. „Celkově tu můžete vidět desítky objektů, které budou jak v exteriéru, tak ve výstavním sále,“ prohlásil Pačinek.
Za světla i v noci
Do Křišťálové zahrady lze zavítat večer od čtvrtka do neděle od 17 do 22 hodin vchody Kovárna a Nádvorní. Instalace je možné si prohlédnout také přes den v běžné otevírací době od 9 do 16 hodin. Plné vstupné stojí 180 korun. E-vstupenka vyjde o 15 procent levněji. Na webu botanické zahrady se objeví termíny komentovaných prohlídek se sklářem Pačinkem nebo s průvodci, rezervace je nutná.
Další expozice s názvem Magie skla nabízí prodejní díla, která se nemohou vystavovat venku. Ve výstavním sále jsou skleněné orchideje, sochy orla či zuborožců. Zájemci si také na videu mohou prohlédnout postup odlévání skla.
Hudební program na zahájení minulý týden v pátek uvedla skladba Glass story, kterou na klarinety zahrála skupina Clarinet Factory. V následujících dnech výstavu hudebně doprovází ze záznamu orchestr Prague Filharmonia.
„Jako stěžejní osu jsem vybral romantické, ale zásadní kousky od Antonína Dvořáka, Josefa Suka i dalších. Abychom to vyvážili, tu a tam uslyšíte nějaké zvláštní zvuky. Jsou ze sklářské dílny Jiřího Pačinka,“ vysvětlil dramaturg hudební části a klarinetista Jindřich Pavliš.
Videomapping na kapli sv. Kláry
Součástí Křišťálové zahrady jsou i audiovizuální instalace. Stojí za nimi studenti z Ateliéru designu a digitálních technologií na UMPRUM.
„Studenti pod vedením Jana Netušila a Jiřího Hölzela připravili originální videomapping, který proměňuje kapli svaté Kláry v dynamické plátno, na kterém se propojuje světlo, barva a pohyb,“ sdělila mluvčí Botanické zahrady Praha Michaela Bičíková.
Na návrzích skleněných exponátů se podíleli studenti Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské v Kamenickém Šenově.
„Křišťálová zahrada propojuje svět skla, světla a zvuku s přírodou. Umění a živý svět se spojují v harmonický celek,“ vysvětlil koncept autor projektu Martin Jodas, který v botanické zahradě působí jako náměstek marketingu a PR. Skleněné instalace zhasnou příští rok v polovině února.