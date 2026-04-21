Střelba v Šestajovicích se zraněním. Policie zasahuje kvůli drogám

Kriminalisté spolupracovali se zásahovou jednotkou KŘP Jihočeského kraje z důvodu drogové trestné činnosti, uvedla pro iDNES.cz mluvčí jihlavské policie Dana Čírtková.
Na místě je přítomný i vrtulník letecké záchranné služby. Podle informací iDNES.cz na místě došlo ke střelbě, během níž se zranila jedna osoba.
Mluvčí tuto informaci nepotvrdila, ale ani nevyvrátila. Více nesdělila s odůvodněním, že vyšetřování nadále probíhá.
