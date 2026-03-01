V Praze klesá kriminalita, přibývá ale násilných a sexuálně motivovaných činů

Jan Bohata
  14:00
Takzvané retrokrimi, jakým bývalo přepadení bank, vymizelo. V meziročním porovnání podle aktuálních statistik loni přibylo kauz mravnostní kriminality anebo násilných deliktů. Zvláště u krádeží vedou recidivisté. V celkových číslech ale kriminalita roku 2025 v Praze klesla pod 35 tisíc skutků, jejich objasněnost přesáhla 26 procent.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Jiří Meixner, iDNES.cz

„I když je pokles mírný, tak je v posledních třech letech setrvalý,“ popsal trendy policejní prezident Martin Vondrášek.

Zatímco celková čísla klesají, u mravnostní kriminality je to opačně. Je to patrné u případů dětské pornografie: loni kriminalisté evidovali 104 případů, o rok dříve 66. „Nárůst přisuzujeme vyššímu množství poznatků z mezinárodních databází i úspěšným operacím, jakou byl i Kidflix,“ vysvětlují policisté.

Případů z kategorie mravnostní kriminality, tedy sexuálně motivovaného jednání, policisté v roce 2025 evidují 568, z toho objasnili 270. V 51 případech figurovali recidivisté, v 56 cizinci. V roce 2024 databáze zahrnovaly 437 kauz, z nichž bylo 205 objasněno.

Více vražd i násilí

Vražd se stalo 23, meziročně o čtyři více. Mírně narostl také celkový počet násilných trestných činů na 1 609 zjištěných případů oproti 1 596 z roku 2024. Jejich objasněnost se loni pohybovala těsně pod 50 procenty. Ze 782 objasněných případů se na nich recidivisté podíleli ve 302 případech, cizinci ve 230.

Cizinecká kriminalita meziročně v celkových číslech poklesla, zhruba pěti procenty se na ní podílejí Ukrajinci. „Když se podívám na populační zastoupení cizinců a populační zastoupení Ukrajinců, čísla podle mě docela korelují,“ uvedl Vondrášek.

Kriminalita v Česku meziročně klesla. Ubylo vražd, vzrostly mravnostní činy

Některé delikty z databází postupně mizí — kolonka loupeží na finančních institucích loňský rok zůstala na nule. Získat peníze tímto způsobem se pachatelé pokusili v roce 2010 v 31 případech, o rok později ve 26. Předloni statistiky uvádějí jedinou kauzu.

Práce recidivistů

Policie loni na počátku října posílila hlídky v městské části Praha-Slivenec, kde zloději vykradli několik domů kolem ulice K Dobré vodě. V Praze loni policie registrovala 499 krádeží do bytů, objasněno jich je 86. Došlo také ke 196 vloupáním do rodinných domů, objasněno jich je 15. Jde o kriminalitu typickou pro opakovaně trestané osoby.

Minimálně třicet varen pervitinu zadokumentovali policisté do poloviny září u osmičlenného gangu. Jeho členové do svého zatčení vyrobili a prodali minimálně šest kilo pervitinu v hodnotě šesti milionů korun. Za loňský rok policisté zjistil i 484 případů nedovolené výroby drog, objasnili z nich 357. Mezi stíhanými je 185 recidivistů a 68 cizinců.

Dva zcela nové způsoby zneužívání platebních karet odhalili policisté loni v létě. První způsob připomíná tzv. skimming, druhý je na principu falešného bankéře. Podvodů za loňský rok statistiky evidují 233, objasněných 41.

Vraždy

Kriminalisté loni v září zatkli kvůli podezření z vraždy seniora v Kunraticích sedm cizinců. Loupežnou vraždu statistiky za rok 2025 uvádějí jedinou. Nejčastějším motivem jsou osobní vztahy, ve 12 případech. Vražednou zbraní je dostupné náčiní z kuchyně a dílny.

Smolně pro zloděje na jaře skončilo vloupání do jednoho z aut v Michelangelově ulici ve Strašnicích. Policie zajistila na místě dva delikventy s pestrou trestní minulostí. Vloupání do aut evidují policisté za loňský rok 3040, objasnili jich 165. Ve 126 případech šlo o recidivisty. O rok dříve policisté zaznamenali 3460 případů, z toho vyřešili 197.

