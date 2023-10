Kapsářské žně v centru, narkomani a zloději jinde. Co nejčastěji hrozí Pražanům

Podle oslovených obyvatel z vybraných oblastí patří mezi největší negativa bydlení ve městě zloději, narkomani, bezdomovci, špatný stav ulic a koloběžky. Přes všechno popsané podle policejních statistik vedou krádeže, a to po celé Praze i v různých denních dobách.

„Není to dlouho, co mě na Karláku přepadl chlápek, že chce mou peněženku. Když jsem se dal na útěk, honil mě s mačetou, takže jsem po něm peněženku hodil, co taky jiného?“ vypráví Štěpán V. s tím, že se situace odehrála během dne.