Kriminalita mladistvých v Praze roste. Nerozeznají, co už je „přes čáru“

„Uchopily ji za vlasy a zvrátily jí hlavu dozadu, čímž jí omezily pohyb. Pod pohrůžkou násilí jí odcizily mobilní telefon v hodnotě přibližně třiceti tisíc korun,“ popsala policejní mluvčí Eva Kropáčová jeden z nejvážnějších případů agrese mezi dětmi z poslední doby.

Šlo o partu dívek, které oloupily žákyni základní školy v šestém obvodu, kriminalisté je zadrželi v dubnu. Deliktů z oblasti násilné kriminality spáchaly děti do 17 let do konce letošního července 38. Kromě jiného například 11 loupeží.

Devět případů vyšetřovatelé kvalifikovali jako nebezpečné vyhrožování, patřilo sem například šest úmyslných ublížení na zdraví. Statistika zahrnuje mimo jiné také 17 porušení zákona v kategorii mravnostní kriminality.

Nejvíce případů ze statistiky deliktů, spáchaných omladinou, 113, se ale řadí tradičně do kategorie obecné kriminality. Frekventovaným případem se s 25 skutky stalo například poškozování cizích práv. Do 31. července šlo celkem o 145 překročení zákona dětmi do 17 let.

Loni ve stejném období, tedy do 31. července, databáze zahrnuly 93 deliktů, tradičně nejvíce z oblasti obecné kriminality. Z ranku násilné kriminality šlo o 29 případů. V kategorii mravnostní kriminality jich bylo devět.

Vídeň má také problém s kriminalitou mladistvých

V předcovidovém roce 2019 statistiky k 31. červenci zahrnovaly příslušné tabulky v kolonce „spácháno dětmi“ 89 případů. Devatenáctkrát šlo o násilné činy, mravnostních prohřešků bylo čtrnáct.

Pro srovnání v sousední metropoli Vídni za první pololetí letošního roku policisté ze specializovaného oddělení kriminality mladistvých (EJK) registrují zatčení 280 pachatelů. V rámci Rakouska počet trestních věcí proti mladistvým vzrostl z 24 800 v roce 2013 na 34 tisíc loni.

„K nejčastěji hlášeným trestným činům mládeže patří krádeže prosté, poškozování majetku, ublížení na zdraví, nebezpečné vyhrožování, krádeže vloupáním a trestné činy související s návykovými látkami,“ uvedl Heinz Holub-Friedrich z rakouského Spolkového kriminálního úřadu (BK).

Nejzávažnější příčiny, které vedou podle odborníků děti a mládež k páchání kriminálních deliktů, jsou nedostatky v rodinné a školní výchově, mravní a citové výchově, neznalost v oblasti právního vědomí a také malá nabídka aktivit ve volném čase.

„Jedním z obranných mechanismů, jak zvládat náročné situace, může být agrese,“ upozorňují odborníci. Agresivně jednat může podle odborníků každý z nás. Je v zásadě jen otázkou motivu, zda jde o situační reakci anebo následek dlouhodobého stresu.

„V 90 procentech případů je podle mne za agresí strach. Za maskou agresivního jedince může být člověk, který skrývá svou nejistotu. A odhadnout motiv je podle mých zkušeností základ jak pro předcházení agrese, tak pro vyjednávání s takovými lidmi,“ sdělil psycholog Joža Spurný z Policejní akademie ČR.

Ztráta komunikace

Spoluvinu může mít i ztráta schopnosti smysluplně komunikovat. Lidé podle odborníků přicházejí o schopnost vzájemně jednat, a pokud ano, jejich dialog se redukuje a hrubne. To prý souvisí také s obecnou atmosférou, kdy se doba posunuje k větší agresivitě.

„Mantinely, v nichž se děti pohybují, jsou nezřetelné, nemají jasno v tom, co je přijatelné chování a co naopak ‚přes čáru‘. Problémem se stává také chování rodičů vůči škole, pedagogům. Kdy nerespektují či odmítají jakékoliv jednání, které považují za diskriminační vůči svým dětem,“ uvedl psycholog Joža Spurný.

Efektivním způsobem, jak problémům předcházet, je prevence. „Základem prevence v rodině i škole musí být kultivovat komunikaci, zachytit již první příznaky agresivního jednání. A obrátit se s žádostí o pomoc, konzultaci na odborníky,“ řekl Spurný.