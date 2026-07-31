Na případ upozornil Deník N.
Kriminalisté již zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu podvodu, uvedla mluvčí středočeské policie Barbora Schneeweissová.
„Případy se v současné době do Mladé Boleslavi sbíhají kromě Středočeského kraje také z Libereckého, Ústeckého a Moravskoslezského kraje a z Kraje Vysočina,“ řekla mluvčí.
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Pořadatel v den odjezdu zrušil tábor dětským domovům. Peníze dostanou zpět
Počet poškozených a výše škody podle ní nemusí být konečné. „Kolegům jsou nyní postupovány spisy, seznamují se s nimi, určitě je to na delší dobu,“ dodala Schneeweissová.
Název organizace, která zrušila zaplacené tábory, mluvčí neuvedla. Podle Deníku N jde o spolek Tábory Aurora. Web iROZHLAS.cz na začátku července informoval, že spolek zrušil v den odjezdu bez vysvětlení zaplacený letní tábor více než 100 dětem z 11 dětských domovů.
Zmocněnec ministerstva školství pro ústavní a ochrannou výchovu Štěpán Jílka se s organizátorem táborů později dohodl, že dětské domovy, které měly objednaný na poslední chvíli zrušený tábor, dostanou veškeré uhrazené peníze zpět.