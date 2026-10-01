První z prověřovaných případů se měl odehrát v noci z 19. na 20. září v parku v oblasti Palmovky. Žena se tam pohybovala ve společnosti několika osob. Podle svých slov byla silně pod vlivem alkoholu.
V průběhu večera zjistila, že nemá svůj mobilní telefon. Jeden z přítomných mužů jí měl následně sdělit, že jí telefon vrátí výměnou za sexuální praktiku, což žena odmítla. Později ji měl tento muž znásilnit, uvedla policie.
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Dalším případ se udál v pondělí 21. září večer v Parku Pod Plynojemem v Praze 8. Podezřelý muž si tam přisedl k ženě sedící na lavičce a snažil se s ní navázat kontakt. Přestože mu opakovaně dávala najevo, že o jeho společnost nestojí a chce odejít, muž její požadavky nerespektoval. Násilím se ji měl snažit přimět k orálnímu sexu.
V dokonání jednání mu zabránil partner ženy, který na místo přiběhl. Žena mu dříve napsala zprávu s žádostí o pomoc. Případ kriminalisté prověřují pro podezření ze spáchání trestného činu znásilnění ve stadiu pokusu.
Podezřelého zadrželi hned druhý den. Nyní je vazebně stíhán pro zločin znásilnění ve stádiu pokusu, za což mu hrozí až deset let vězení.
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Podezřelý muž není kriminalistům neznámý. Již v minulosti byl prověřován v souvislosti se znásilnění ženy na Barrandově v prosinci roku 2024.
Tehdy se však nepodařilo shromáždit takové množství důkazů, které by umožňovalo zahájení trestního stíhání. Případ se tak dostal do důkazní nouze a musel být odložen.
Policie nyní zveřejnila podobu muže, jelikož se domnívá, že by mohl mít podobných skutků na svědomí víc. Případné poškozené vyzývá, aby se obrátili na linku 158.
Podezřelým se pohybuje mezi lidmi bez domova a výrazným poznávacím znakem je to, že mu chybí přední zuby.