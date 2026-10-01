Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Kriminalisté prověřují případy sexuálního násilí. Podezřelý je pro ně už známá firma

Autor:
  10:36
Kriminalisté třetího policejního obvodu se zabývají dvěma událostmi sexuálního znásilnění, ke kterým došlo v průběhu několika dnů v druhé polovině září na Praze 8. V obou případech je podezřelý muž, kterého kriminalisté v minulosti s podezřením ze znásilnění již prověřovali. Policie nyní hledá další poškozené, na které mohl sexuálně zaútočit.

První z prověřovaných případů se měl odehrát v noci z 19. na 20. září v parku v oblasti Palmovky. Žena se tam pohybovala ve společnosti několika osob. Podle svých slov byla silně pod vlivem alkoholu.

V průběhu večera zjistila, že nemá svůj mobilní telefon. Jeden z přítomných mužů jí měl následně sdělit, že jí telefon vrátí výměnou za sexuální praktiku, což žena odmítla. Později ji měl tento muž znásilnit, uvedla policie.

Policie hledá svědky v případu recidivisty podezřelého z vloupání a znásilnění

Dalším případ se udál v pondělí 21. září večer v Parku Pod Plynojemem v Praze 8. Podezřelý muž si tam přisedl k ženě sedící na lavičce a snažil se s ní navázat kontakt. Přestože mu opakovaně dávala najevo, že o jeho společnost nestojí a chce odejít, muž její požadavky nerespektoval. Násilím se ji měl snažit přimět k orálnímu sexu.

V dokonání jednání mu zabránil partner ženy, který na místo přiběhl. Žena mu dříve napsala zprávu s žádostí o pomoc. Případ kriminalisté prověřují pro podezření ze spáchání trestného činu znásilnění ve stadiu pokusu.

Podezřelého zadrželi hned druhý den. Nyní je vazebně stíhán pro zločin znásilnění ve stádiu pokusu, za což mu hrozí až deset let vězení.

Žádná lítost. Policistka dívce nevěřila a ignorovala znásilnění, teď dostala pokutu

Podezřelý muž není kriminalistům neznámý. Již v minulosti byl prověřován v souvislosti se znásilnění ženy na Barrandově v prosinci roku 2024.

Tehdy se však nepodařilo shromáždit takové množství důkazů, které by umožňovalo zahájení trestního stíhání. Případ se tak dostal do důkazní nouze a musel být odložen.

Policie nyní zveřejnila podobu muže, jelikož se domnívá, že by mohl mít podobných skutků na svědomí víc. Případné poškozené vyzývá, aby se obrátili na linku 158.

Podezřelým se pohybuje mezi lidmi bez domova a výrazným poznávacím znakem je to, že mu chybí přední zuby.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Nezvyklý klid, krabice a odér tisíců cigaret. Projděte si uzavřené Vinohradské divadlo

Vinohradské divadlo před generální rekonstrukcí (17. září 2026)

Divadlo na Vinohradech uzavřelo na dlouhých 33 měsíců své brány kvůli generální rekonstrukci za přibližně 1,66 miliardy korun. Soubor se prozatím na necelé tři roky přesune do blízkého Radiopaláce,...

S gentlemany vyrazil na vyjížďku prezident Pavel. Pražské místo srazu bylo tajné

Distinguished Gentleman’s Drive

Praha zažila první ročník Distinguished Gentleman’s Drive. Do ulic vyrazily desítky klasických aut starších 40 let, jejich posádky ovšem nejely jen pro radost. Hlavním cílem akce je podpora mužského...

Po rekonstrukci za miliardy ožívá Průmyslový palác. Zcela nové je levé křídlo zničené požárem

Průmyslový palác se otevírá veřejnosti. (24. září 2026)

Po čtyřleté rekonstrukci se otevřel Průmyslový palác na pražském Výstavišti. Část dominanty Holešovic zničil v roce 2008 požár, oprava ale začala až v roce 2022. Měla skončit už loni, ale kvůli...

Tragická smrt na vysokoškolských kolejích. Po pádu z budovy zemřela nezletilá dívka

Pražské koleje Kajetánka v Břevnově

K pádu mladé ženy z jednoho z horních pater budovy kolejí v Praze 6 vyjížděli policisté v úterý večer. Podle dostupných informací za událostí nestojí cizí zavinění, policie však událost nadále...

Při nehodě na Pražském okruhu zemřeli dva cizinci, dalších šest lidí se zranilo

Nehoda na Pražském okruhu. Zemřeli dva cizinci, další lidé byli zraněni. (25....

Při srážce nákladního auta a dodávky na Pražském okruhu v noci na pátek zemřeli dva lidé a dalších šest bylo zraněno. Řekl to policejní mluvčí Richard Hrdina. Příčiny nehody policie šetří.

Kladno reaguje na marodku, na zkoušku přichází kanadský útočník McGregor

Ryan McGregor z Tucson Roadrunners gratuluje brankáři Jaxsonu Stauberovi.

Hokejoví Rytíři reagují na rozsáhlou marodku v extraligovém kádru. Do Kladna přichází na zkoušku kanadský útočník Ryan McGregor, který se k týmu poprvé připojil na čtvrtečním tréninku.

1. října 2026  10:13

Mercedesy se při své jízdě okolo světa stavily v Praze. Zažily i napadení

Mercedesy se při cestě okolo světa zastavily i v Praze.

Cesta kolem světa Mercedesu na počest výročí 140 let automobilu napsala další kapitolu v Praze, kam dorazily sedmapadesáti tisíci kilometrů prověřené vozy třídy S. Vyzpovídali jsme řidiče, který ji...

1. října 2026,  aktualizováno  8:18

V Dejvicích vzplála dodávka, oheň poškodil další dvě auta

Požár dodávky v pražských Dejvicích (30. září 2026)

Pražští hasiči zasahovali ve středu v podvečer v Kafkově ulici v Dejvicích, kde začala hořet dodávka. Plameny poškodily také další dvě zaparkovaná vozidla. Při požáru se nikdo nezranil.

30. září 2026  20:09

Greenpeace svým billboardem kritizovala Motoristy. Zelení džihádisté, reagoval Macinka

Greenpeace ČR překrylo u pražského Kačerova volební billboard hnutí ANO...

Ekologická organizace Greenpeace ve středu ráno překryla u pražského Kačerova volební billboard s kandidátem ANO na pražského primátora Janem Hušbauerem. Nahradila ho transparentem s vyobrazením...

30. září 2026  14:43,  aktualizováno  19:50

Vodárny znovu našly ve vodě olovo. V Postřižíně překročilo limit trojnásobně

V obci Řež stojí dvě cisterny s pitnou vodou kvůli nálezu olova ve vodovodu v...

Voda v oblasti Odolena Voda nadále není pitná, nadlimitní množství olova se při kontrole distribuční sítě objevilo v Postřižíně při úterním odběru v Datlové ulici. Laboratoř ve vzorku naměřila 28,9...

30. září 2026  16:13,  aktualizováno  17:48

Advokát si odpyká 3,5 roku za navedení k únosu. Tělo přepadeného zatím nenašli

Odsouzený advokát Pavel Jelínek

Pardubický advokát Pavel Jelínek si odpyká 3,5 roku vězení za to, že navedl svého známého k únosu expartnera své dcery. Trest mu ve středu pravomocně potvrdil odvolací soud. Jelínek, který se domáhal...

30. září 2026  16:38

Muzeum Prahy dokončilo opravy Müllerovy vily ve Střešovicích, prohlídky začnou ve čtvrtek

Müllerova vila v pražských Střešovicích

Muzeum Prahy dokončilo opravu Müllerovy vily ve Střešovicích v Praze 6. Prohlídky pro veřejnost začnou ve čtvrtek. Muzeum tuto unikátní funkcionalistickou vilu uzavřelo loni v únoru kvůli...

30. září 2026  15:57

Nedostatky byly v jídelně i před epidemií, říká ředitel. Obnova důvěry potrvá týdny

Premium
Masarykova základní škola v Újezdě nad Lesy se za zpřísněných hygienických...

Masarykova základní škola v pražském Újezdu nad Lesy, kde kvůli jídlu ve školní kuchyni došlo k rozsáhlé epidemii salmonelózy, se v přísném hygienickém režimu vrací do běžného provozu. Ředitel školy...

30. září 2026

Rozhodují o vás bez vás. Tato česká města nejvíce mlží

Nejlépe, i když s rezervami, přistupují k transparentnosti ve stotisícovém Liberci.

Města rozhodují o miliardách a vašem okolí, často se to ale dozvíte jako poslední. Nový průzkum Transparentní Česko 2026 ukázal, že řada radnic před občany skrývá podklady, hlasování i lukrativní...

30. září 2026  14:37

Enormní zájem o novou lanovku na Petřín. Frontu si každý den vystojí tisíce lidí

První jízda nové lanové dráhy na pražském Petříně. (21. září 2026)

Zájem o svezení novou lanovkou na Petřín je enormní. Dopravní podnik za prvních osm dní ostrého provozu zaznamenal bezmála 100 tisíc cestujících a přidal téměř 200 jízd mimo pravidelný jízdní řád.

30. září 2026  13:22

7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát

Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...

MHD zdarma i konec chaosu v dopravě. Lídři na primátora Prahy se střetli v Superdebatě

Superdebata kandidátů na pražského primátora na iDNES.cz s moderátorem...

Nedostupné bydlení zůstává jedním z hlavních problémů Prahy. Budoucí vedení metropole však bude muset řešit i mnoho dalších výzev, například v oblasti dopravy. O tom, jak si s nimi chtějí poradit,...

29. září 2026  12:36,  aktualizováno  30. 9. 12:33

Dali pražským bezdomovcům 100 tisíc a sledovali, jak je využijí. Výsledek překvapil

Premium
ilustrační snímek

Když se Roman přestěhoval do Prahy za prací, nečekal, že zanedlouho skončí na ulici. Firma, pro kterou pracoval, mu nezaplatila, a on náhle neměl z čeho uhradit bydlení. Jeho příběh ukazuje, jak...

30. září 2026  12:20

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×

Volební speciál 2026

Číst zde