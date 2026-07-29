Kriminalisté dopadli muže, který platil falešnými eury. Už dřív tvrdil, že je našel

Pachatel vždy platil falešnou bankovkou v hodnotě 20 eur. Kupoval vždy nějakou drobnost: alkohol, cigarety, jídlo. Zpátky si nechal vrátit v českých korunách.
„Takto zaplatil v deseti případech v různých částech Prahy. Když prodejce zjistil, že byl okraden, nahlásil to policii,“ řekl mluvčí policie Jan Rybanský.
Ironií je, že policisté ho už v průběhu tohoto roku kontrolovali. Když u něj falešné bankovky objevili, muž řekl, že je s kamarádem našli a že nevěděli, že to jsou padělky, pokračoval mluvčí.
Nakonec ho usvědčily kamerové záběry.