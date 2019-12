Otužilci křtili v Praze nové členy vltavskou vodou s ledem

Křest začal před polednem v pražských Hodkovičkách u loděnice místního Slavoje. Pořádala jej Česká otužilecká unie, která má 121 členů.

Při křtu nalil předseda České otužilecké unie Vladimír Komárek každému z účastníků za krk vltavskou vodu ochlazenou kousky ledu a každému popřál „Zlom vaz!“, na což se mu dostalo odpovědi „Čert tě vem!“

Účastníci akce se museli před samotným křtem a koupáním ve Vltavě převléknout do masek či kostýmů.

„Je to skoro povinností, aby to pěkně vypadalo pro diváky,“ řekl Komárek. Po křtu se všichni vydali do Vltavy si zaplavat. Podmínky byly podle otužilců dobré, neboť jim k plavání svítilo i slunce a bylo několik stupňů nad nulou.

Rituál postoupila zhruba desítka lidí z různých koutů České republiky. Spolu s nováčky se akce zúčastnily asi dvě desítky zkušenějších otužilců, rovněž oděných v komických maskách.

Otužilcem se podle Komárka může stát kdokoliv, kdo se otužuje. Jedinou podmínkou je mít natrénováno a dobré zdraví. „Za prvé musí mít člověk v pořádku srdce, protože pro něj je to velmi náročné, mohl by totiž dostat infarkt. Také nesmí mít alergii na chlad. To neznamená, že jen nemá rád zimu, ale když má člověk alergii na chlad, mohou mu vzniknout puchýře,“ řekl Komárek.

Další akci uspořádá unie v lednu na Tři krále.

Otužilecké plavání má v Česku dlouhou tradici. Nejznámější je Memoriál Alfreda Nikodéma, který se plave v Praze o druhém svátku vánočním. Loni se konal 71. ročník, kterého se zúčastnilo 369 plavců. Podobné akce se na přelomu roku konají i v dalších městech.