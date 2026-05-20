Školáci dostali zadání, nakreslili krev či černé příšery. Je to v pořádku? ptají se lidé

Jana Sobíšková
  11:01
Rohatá žena se zkrvaveným nožem ukazující vulgární gesto, černé příšery nebo noční můry útočící na spáče. Výstava temných obrázků vyvolala silné emoce, protože jejich autory jsou šesťáci ze základních škol v Praze 4. Jejich výtvory visí v Kulturním centru Zahrada.
Výstava temných obrázků vyvolala silné emoce, protože jejich autory jsou šesťáci ze základní školy v Mendelově ulici v Praze 4. (17. května 2026) | foto: Jana Sobíšková, MF DNES

„Jsem naprosto zděšená, připadá vám to v pořádku?“ nebo „Evidentně psychické potíže celé třídy“, komentují lidé obrázky na sociální síti. Jiní poukazují na to, že žáci vidí svět černě, protože mají zřejmě těžký život a prostřednictvím obrázků volají o pomoc.

Součástí výstavy je také informace o zadání, které školáci dostali: „Když rozum spí, budí se...“

„Nedokončenost zadání v nich měla probudit fantazii, co všechno se může stát. Vysvětluji si to tak, že když rozum spí, přicházejí někdy i hrůzné sny,“ přiblížila babička autorky ze ZŠ Květňák 2. Kresbu své vnučky viděla díky příspěvku s fotografiemi z výstavy, který někdo na sociální síť nasdílel.

„Příšera stojí nad spícím dítětem a sahá po něm,“ popsala redakci MF DNES dvanáctiletá Milada svůj umělecký příspěvek. Přiznala, že kreslila podle momentálního nápadu a nevyjadřovala nic určitého.

„Myslím si, že žáci kreslili ve shodě se zadáním,“ usoudila její babička, kterou zarazily komentáře. „Snad jí to nevezme odvahu být svá nebo kreslit, jak to cítí,“ dodala.

Podle Francisca Goyi

Diskutéři se ale pozastavují i nad samotným zadáním. Kdyby bylo podle nich téma například jarní, výsledek byl nebyl tak temný.

„Letošní téma výstavy bylo ‚Co se děje, když je tma‘. Paní učitelka vytvořila podtémata a jedním z nich bylo ‚Když rozum spí, budí se ...‘,“ vysvětlila ředitelka školy Martina Thumsová s tím, že vyučující pracuje s historickým tématem, které překlápí do současnosti. Tato výstava se inspirovala dílem španělského malíře Francisca Goyi. Jeho nejznámějším dílem je obraz Saturn požírající jedno ze svých dětí.

„Podporuje tím dětskou fantazii. Téma samo o sobě je tajemné, považuji ho za velmi zajímavé,“ zdůraznila.

Jedním z autorů temného výkresu byl i šesťák, který vyobrazil svou zkušenost se spánkovou paralýzou.

„Všechny mé děti jsou výtvarně nadané a syn je nejmladší, takže dávno nemám potřebu jejich výtvory nějak soudit. Naopak jsem ráda, že dokážou vyjádřit emoce tímto způsobem, a tak je i zpracovávat,“ sdělila redakci Jana.

Výstava si našla i své fanoušky, kteří vidí v dětech talent, ale i odvahu ukázat svůj názor a pocity.

„Každá doba je jiná a reaguje na věci, které mají děti kolem sebe. Jsem moc ráda, že učitelé děti ne- ovlivňují. Spojení díla Goyi a zadání letošní výstavy považuji za mistrovství naší paní učitelky. Tímto vyjádřením může dítě najít odpovědi na své otázky,“ komentovala Thumsová.

„Dospělí by možná rádi slyšeli, že obrázky ukazují na psychické problémy dětí, abychom se sami lépe vyrovnali s tryskem dnešní doby. Děti jen splňují zadání, není potřeba v tom hledat potvrzení nějakých domněnek,“ uzavřela.

Redakce oslovila také psychoterapeutku, podle které se autorům povedlo především naplnění záměru. „V uměleckých vyjádřeních se dají pozorovat psychopatické tendence, ale v tomto případě naštěstí nic takového nevidím,“ zhodnotila pražská terapeutka Theodora Toulcová.

Styly, trendy a určitá míra skupinové dynamiky ovládají podle jejích slov všechny školní práce.

„To mimo jiné znamená, že spolužák, který by na tak lákavé téma odpověděl hvězdnou nocí a plyšovým medvídkem v postýlce, by se sice vyhnul obvinění z psychopatie, ale postoj vrstevníků by byl opačný. Mladý člověk ani sám před sebou nechce působit nudně – a hlavně, nedospěle!“ dodala Toulcová.

