Na Mělnicku po třiceti letech sklízeli křen, nahradí část dovozu

Do obchodů zamíří křen z necelých 16 hektarů. Tři hektary má farma vyčleněné na experimenty s výškou sadby, sklony a podobně.

Zakladatel Českého chřestu a Mělnického křenu Jiří Šafář dnes řekl, že sklizeň odhaduje na 120 až 150 tun. Ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) uvedl, že se do Česka ročně doveze zhruba 1000 tun křenu. Převážně z Maďarska a Rakouska.

Nyní se křen sklízí tak, že se vyorává a lidé jej sbírají. Specializovaná technika je ale na cestě. „Doufáme, že během 14 dnů přijede mechanizace, která bude vyorávat až 70 centimetrů hlíny a obracet ji, pak se to ručně vyndavá z hlíny, hází se to na valník a jede to na sklad,“ popsal Šafář.

Zdejší křen podle něj vychází cenově stejně jako dovážený zahraniční, který se ale často mrazí, takže proto není jeho síla taková jako u čerstvého českého křenu.

Od první myšlenky po první sklizeň v Hostíně uplynulo pět let. Příprava stála asi 25 milionů včetně zajištění balení a techniky.

V příštích letech by se plochy osazené křenem mohly v okolí Hostína ještě zvětšit, podle Šafáře by zájem obchodů byl, komplikace jsou však s kapacitou lidské práce a logistikou. „Třeba na 30 hektarů bychom si troufli,“ dodal farmář.

V Hostíně pěstují také chřest, který letos sklízeli z přibližně 180 hektarů.