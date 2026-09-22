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Křeče a zvracení. Na pražské základní škole se řeší hromadné obtíže dětí, spekuluje se o jídle

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  11:02

Masarykova základní škola Újezd nad Lesy | foto: FB: Masarykova základní škola - Újezd nad Lesy

Na střevní problémy si stěžují desítky rodičů, jejichž děti dochází do Masarykovy základní školy v Újezdu nad Lesy. Někteří z nich skončili v nemocnici. „Jsme v kontaktu s hygienou,“ uvedl ředitel školy Libor Skala. Příčiny obtíží se řeší.

Na problém poprvé rodiče upozornili v rámci facebookové skupiny Újezd nad Lesy. „Je vašim dětem dobře?“ ptala se v pondělí odpoledne jedna z maminek. Uvedla, že polovina třídy u obou synů má křeče, průjem a zvrací.

Pod příspěvkem se rychle rozjela diskuze, která ukázala, že podobné potíže potkaly i desítky dalších dětí. Někteří rodiče již podali podmět ke kontrole na pražskou hygienu.

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Za zdravotními problémy by mohlo podle některých stát jídlo ze školní jídelny. „Dítě, co jedlo dnešní oběd, tak křeče, zvracení. Ten, co si oběd nedal, je jak rybička,“ uvedla v pondělí další z maminek.

„U nás celá noc zvracení k tomu se přidaly horečky 39 a ráno už 40,“ připojila se další členka facebookové skupiny.

Postupy při přípravě byly dodrženy

„Už jsem všechno ve spolupráci s vedoucí školní jídelny prověřil a můžu s klidným svědomím prohlásit, že všechny technologické postupy byly při přípravě jídel dodrženy,“ napsal v úterý ráno ředitel Libor Skala.

„Jsme v kontaktu s hygienou, která všechno důkladně prošetří a řídíme se jejími pokyny. Především musíme počkat na potvrzení příčiny obtíží,“ dodal později.

Kritika na účet kantýny však neustala a několik rodičů se rozhodlo dětem odhlásit obědy. Do školy před nedávnem nastoupila nová vedoucí jídelny.

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„Aktuálně evidujeme 14 volání na tísnivou linku. V šesti případech došlo k výjezdu a ve čtyřech byly dotyční odvezeni do nemocnice,“ uvedl v souvislosti s otravou mluvčí záchranné služby Karel Kirs.

Zbylé případy se vyřešily radou po telefonu.

Vyjádření hygieny iDNES.cz shání.

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