Na problém poprvé rodiče upozornili v rámci facebookové skupiny Újezd nad Lesy. „Je vašim dětem dobře?“ ptala se v pondělí odpoledne jedna z maminek. Uvedla, že polovina třídy u obou synů má křeče, průjem a zvrací.
Pod příspěvkem se rychle rozjela diskuze, která ukázala, že podobné potíže potkaly i desítky dalších dětí. Někteří rodiče již podali podmět ke kontrole na pražskou hygienu.
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Za zdravotními problémy by mohlo podle některých stát jídlo ze školní jídelny. „Dítě, co jedlo dnešní oběd, tak křeče, zvracení. Ten, co si oběd nedal, je jak rybička,“ uvedla v pondělí další z maminek.
„U nás celá noc zvracení k tomu se přidaly horečky 39 a ráno už 40,“ připojila se další členka facebookové skupiny.
Postupy při přípravě byly dodrženy
„Už jsem všechno ve spolupráci s vedoucí školní jídelny prověřil a můžu s klidným svědomím prohlásit, že všechny technologické postupy byly při přípravě jídel dodrženy,“ napsal v úterý ráno ředitel Libor Skala.
„Jsme v kontaktu s hygienou, která všechno důkladně prošetří a řídíme se jejími pokyny. Především musíme počkat na potvrzení příčiny obtíží,“ dodal později.
Kritika na účet kantýny však neustala a několik rodičů se rozhodlo dětem odhlásit obědy. Do školy před nedávnem nastoupila nová vedoucí jídelny.
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„Aktuálně evidujeme 14 volání na tísnivou linku. V šesti případech došlo k výjezdu a ve čtyřech byly dotyční odvezeni do nemocnice,“ uvedl v souvislosti s otravou mluvčí záchranné služby Karel Kirs.
Zbylé případy se vyřešily radou po telefonu.
Vyjádření hygieny iDNES.cz shání.
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