Policie u krasobruslení zachytila pochybný prodej lístků, halu hlídají i pyrotechnici

Vítězslav Bureš
  15:22
Mistrovství světa v krasobruslení v Praze prožívá první ostrý soutěžní den. Okolí vysočanské O2 areny ovládli nadšenci a fanoušci tohoto sportu, což znamená i zvýšenou pohotovost policistů. V akci jsou příslušníci s dlouhými zbraněmi, preventisté, standardní hlídky i pyrotechnici. V pohotovosti je také letecká služba i cizinecká policie. Policisté monitorují i případný podvodný prodej vstupenek.

Působí nenápadně, vzbuzují však respekt.

Ale stačí mít na zádech větší batoh, na chvíli se v prostranství u O2 areny zastavit a už si vás policisté z pořádkové hlídky prohlížejí. Pro jistotu.

Fronty návštěvníků O2 areny v první soutěžní den krasobruslařského mistrovství světa. (25. března 2026)
U O2 areny hlídkuje také speciální policejní kamion. (25. března 2026)
37 fotografií

Velká akce potřebuje dokonalá bezpečnostní opatření a oni tu jsou, aby na ně dohlíželi. Hlídkuje jich denně až do neděle až 150 nad rámec běžného provozu. „Je to podobné jako před dvěma lety při hokejovém mistrovství světa,“ říká první náměstek policejního prezidenta Tomáš Lerch.

Dodává, že policie nemá indicie o potenciálním útoku, opatření jsou standardní, úměrná významu sportovní akce v hale. Policisté postávají už v širším okolí. Kdo nemá speciální povolení ke vjezdu, toho k hale nepustí. Ani novináře, kteří zamířili na tiskový brífink. „Bohužel, musíte jinam, zkuste zaparkovat třeba v Harfě,“ ukazují na přilehlé obchodní centrum.

Okolí O2 areny při MS v krasobruslení ohlídá denně více než stovka policistů

Lidé sem jdou za zábavou. K přístupu k hale využívají hlavně před několika dny otevřenou zrekonstruovanou stanici metra Českomoravská. Dále tramvaje, autobusy. Na nedalekém nádraží zastavují vybrané dálkové vlaky.

Na dlouhé fronty před vstupem je spousta návštěvníků zvyklá už z jiných akcí, hlavně z hokeje. Odbavení se dopoledne v první soutěžní den šampionátu nezadrhává, lidé ve frontách jsou trpěliví.

Fronty návštěvníků O2 areny v první soutěžní den krasobruslařského mistrovství světa. (25. března 2026)

Pyrotechnická komora sloužící k převozu nebezpečných předmětů mimo areál (25. března 2026)

Policejní psi i převoz nebezpečných předmětů

Šampionát odstartoval v úterý oficiálními tréninky, první soutěže (krátký program žen a sportovních dvojic) se rozběhly ve středu. Zdá se, že všechno v prvních hodinách „ostrého“ provozu šampionátu klape. Policisté jsou zatím v klidu.

Velkou část práce už odvedli dávno před prvními tréninky. Z neděle na pondělí zkontrolovali halu, od sklepa až po střechu. Hledali případné nástražné výbušné systémy.

„Máme tu dvanáct pyrotechniků denně. Kontrolujeme všechno, co vjíždí do areálu. Jsme připraveni zkontrolovat podezřelé předměty v batozích, které lidé přinášejí do haly. Máme tu psa i komoru k převozu nebezpečných předmětů mimo areál,“ vyjmenovává šéf policejních pyrotechniků Karel Čadil.

Desítky kamer, trojúhelníky a senzory v ledu. O2 arena se oblékla do hávu MS

Novináře nechá nahlédnout do jejich vybavení. Je tu pyrotechnický oblek, i robot, který dokáže prozkoumávat podezřelé balíčky či výbušniny, zatímco pyrotechnik je v bezpečné vzdálenosti. A už zmiňovaná komora pro převoz výbušnin.

Policejní kamion vzbuzuje respekt

Respekt a zvědavost návštěvníků krasobruslení pak u haly vzbuzuje i Jupiter. Obří policejní kamion, jakýsi velín celé akce. Osádka vozu tu na několika monitorech vidí aktuální dění v hale i mimo ni. Policisté tu jsou zároveň napojeni na městský kamerový systém a vysílačky svých kolegů.

Nové stanici Českomoravská dominují desky z černého skla a mohutné eskalátory

Tady se budou řešit i záchyty případných falešných vstupenek. Při hokeji před dvěma lety jich odhalili přes 700 a ještě v průběhu šampionátu zadrželi konkrétní padělatele.

Místo je komfortní pro ty, kteří by se do nepříjemné situace dostali, a zároveň značí jednodušší práci pro kriminalisty.

„Tady mohou lidé nahlásit, proč se do haly nedostali, tady můžeme podchytit falešné lístky. Dozvíme se o nich hned a případné skutky můžeme okamžitě pospojovat,“ říká Václav Písecký, ředitel oddělení kybernetické kriminality pražské policie.

Nezvyk, všichni nám rozumějí! Češi se rozkoukávají na MS: Hlavně nastoupit včas

Věří, že lidé nakupují lístky u oficiálních prodejců, a nikoliv na pochybných kanálech. Ty policie monitoruje. „Některé pochybné prodeje jsme zachytili, ale jestli je lístek podvodný či byl vícenásobně prodán, to se dozvíme až u turniketů,“ popisuje policista.

Přestože krasobruslení není hokej, policie v postupu odhalování padělaných vstupenek přistupuje stejně precizně.

„Fanouškovská základna tohoto sportu je obrovská, přestože v Česku se to hokeji nemůže rovnat. Ale jsou tu lidé z ciziny, je tu víc států,“ dodává Písecký.

Mistrovství světa v krasobruslení se do Česka vrátilo po 33 letech. Končí v neděli a během akce se tu představí přes 200 krasobruslařů z 50 zemí světa.

Nové stanici Českomoravská dominují desky z černého skla a mohutné eskalátory

Po náročné rekonstrukci se znovu otevřela stanice metra Českomoravská. (20....

Stanice metra Českomoravská je po více než roční rekonstrukci opět v provozu. První cestující ji mohli obdivovat v pátek po půl desáté, plnou zatěžkávací zkouškou projde příští týden, kdy se v...

Letnou zaplnil protest proti vládě. Svěrák vyzval k obraně veřejnoprávních médií

Mladík mává vlajkou na střeše budovy na Letenské pláni při probíhající...

Až 250 tisíc lidí zaplnilo v sobotu pražskou Letenskou pláň na demonstraci proti vládě, kterou pořádal spolek Milion chvilek pro demokracii. Řečníci se na pódiu postavili proti snižování obranných...

Takto vypadá Dvorecký most z výšky. Díky barvě chodníků je už nepřehlédnutelný

Pokládání červeného asfaltu na chodník / cyklostezku na Dvoreckém mostě (březen...

Dvorecký most v Praze má za sebou další etapu své stavby. Dělníci na něj v minulém týdnu položili červenou směs, která bude tvořit povrch chodníku a zároveň cyklostezky. Podívejte se do galerie na...

Unikátní experiment. Bezdomovci dostali sto tisíc a volnou ruku, výsledek překvapil

Hostem pořadu Rozstřel je Melanie Zajacová, vedoucí Katedry sociální práce FF...

V Česku se uskutečnil unikátní sociální experiment, který přináší konkrétní data místo domněnek. Projekt New Leaf Česko, realizovaný organizací Neposeda, poskytl vybraným lidem bez domova...

Miliardář Pelc za smrtelnou nehodu potrestán nebude. Soud stíhání zastavil

Šéf GZ Media Zdeněk Pelc.

Někdejší dlouholetý šéf loděnické gramofonové firmy GZ Media Zdeněk Pelc se vyhne soudu za loňskou smrtelnou dopravní nehodu, kterou podle obžaloby způsobil pod vlivem alkoholu. Okresní soud v...

Vražda dítěte na pražském sídlišti. Policie zadržela podezřelého muže

Rukavice leží blízko místa na pražském sídlišti, kde bylo zavražděno dítě. (25....

Pražští kriminalisté v noci na dnešek zadrželi muže, kterého podezírají z násilného činu vůči nezletilé dívce, případ řeší oddělení vražd. Vzhledem k vyšetřování a věku oběti nelze sdělit další...

25. března 2026  13:22,  aktualizováno  14:59

Blíží se oprava jedné z nejvytíženějších ulic v Praze. Pomůže virtuální tunel

Vizualizace ulice Kbelská nad Hloubětínským tunelem

Při opravě Kbelské ulice v Praze se zavřou všechny sjezdy a nájezdy na úseku mezi Novopackou a Cínoveckou ulicí. Dnes to oznámil náměstek pražského primátora pro dopravu Jaromír Beránek z Pirátů s...

25. března 2026  11:53

V domě začal hořet odpad, kouř zaplnil prostory tanečního klubu

ilustrační snímek

U zakouřeného podzemního podlaží v budově v pražské Libni zasahovali ve středu ráno hasiči. V suterénu domu se nachází taneční klub Styx, který byl kvůli požáru odpadu zakouřen. Klub byl v té době...

25. března 2026  11:09

Baráž jen v Litvínově? Kvůli mantinelům by Kolín a Litoměřice nehrály doma

Litoměřická Kalich arena při semifinále play off první hokejové ligy s Jihlavou.

Ještě chybí dva schody do baráže o hokejovou extraligu, ale ta myšlenka přece kdekoho napadne: litoměřický Stadion nemá vyhovující stadion pro prolínací soutěž, kde by ji hrál? A co Kolín? Starosti...

25. března 2026  10:13

Poškozené vedení u Černošic zastavilo vlaky na Prahu. Nehoda uzavřela přejezd

Mezi Senohraby u Prahy a Čerčany na Benešovsku narazil ve středu ráno osobní...

Poškozené trakční vedení zastavilo v úterý odpoledne provoz na železniční trati mezi Prahou a Berounem v úseku Dobřichovice a Praha - Radotín. Nehoda se neobešla bez komplikací pro řidiče. Kvůli...

24. března 2026  21:01,  aktualizováno  25. 3. 8:27

Kouč fenomenálního Malinina: Závodí jen sám se sebou. V Praze ukáže, co dovede

Premium
Krasobruslař Ilja Malinin při olympijské soutěži. (13. února 2026)

„A nyní hudba pro Iliu Malinina,“ oznámila hlasatelka, načež se tréninkovou halou O2 universum rozezněly tóny písně Dies irae. Jenže... Malinin nikde. Po ledu bruslili pouze další čtyři krasobruslaři...

25. března 2026

VIDEO: Záchrana tonoucího pomocí vrtulníku. Hasiči ukázali záběry z paluby

Letečtí záchranáři na Dni Vltavy předvedli zásah na Vltavě

Video, které zachycuje trénink záchrany tonoucího z vrtulníku, zveřejnili letečtí záchranáři HZS Středočeského kraje. Ukázku předvedli návštěvníkům víkendového Dne Vltavy v Praze. „Podobné zásahy se...

24. března 2026

Babiš představil lídra ANO pro Prahu. Chce za primátora Ondřeje Prokopa

Do štábu hnutí ANO dorazil Ondřej Prokop, dvojka na pražské kandidátce. (24....

Kandidátem ANO na pražského primátora by měl být šéf organizace hnutí v hlavním městě Ondřej Prokop. V úterním rozhovoru s Deníkem.cz to řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Vládní hnutí chce v Praze v...

24. března 2026  19:49

Žabiny se v Brandýse nadřely, Hamzová a Záplatová rozhodly v posledních minutách

Sára Iris Lišková (vlevo) z DSK Basketball Brandýs a Stephanie Jonesová ze...

Žabiny Brno se na víkendový začátek play off basketbalové ligy naladily vydřeným vítězstvím 90:78 na hřišti DSK Basketball Brandýs v závěrečném 5. kole nadstavby. Úřadující vicemistryně porazily...

24. března 2026  19:45

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Podmínka za smrt matky s kočárkem? Pozůstalí odmítají trest pro řidiče porsche

Před Obvodním soudem pro Prahu 9 stanul ve čtvrtek podnikatel Adam Coubal...

Státní zástupkyně žádá tříletý podmíněný trest a pětiletý zákaz řízení pro Adama Coubala, který v pražských Vysočanech ztratil kontrolu nad svým porsche a po vjetí na chodník smrtelně zranil matku...

24. března 2026  17:15

Policejní manévry v centru Prahy. Muž se zabarikádoval v bytě a nechtěl otevřít

Policisté uzavřeli prostor v centru Prahy v ulici v Jirchářích. (24. března...

Policisté v úterý odpoledne uzavřeli prostor v centru Prahy v ulici v Jirchářích. V jednom z bytů se tam zabarikádoval muž a nechtěl otevřít. Podle prvotních informací byl ozbrojený. Na místě...

24. března 2026  16:33,  aktualizováno  17:02

