Auta nechte doma. Kvůli krasobruslení posiluje dopravní podnik spoje u areny

Autor:
  5:30
V Praze v úterý startuje mistrovství světa v krasobruslení. Týdenní akce ve vysočanské O2 areně udělá z oblasti pevnost, kam bude možné vjet jen na základě zvláštního oprávnění. Dopravní podnik proto radí, aby návštěvníci sportovní akce nechali raději svá auta doma.
O2 arena v Praze den před startem mistrovství světa v krasobruslení (23. března 2026) | foto:  Michal Sváček, MAFRA

5 fotografií

„Doporučujeme využít služeb městské hromadné dopravy, především metra linky B s výstupem ve stanici Českomoravská,“ radí dopravní podnik na svém webu.

Šampionát začíná v úterý brzkými ranními tréninky (první začínají už v 6:30), zhruba v tuto dobu pak startují denní programy až do soboty.

K dopravě je ideální využít právě před několika dny otevřenou stanici metra, provoz linky během šampionátu bude s ohledem na vyšší poptávku posílen.

Příznivci povrchové dopravy mohou využít tramvajové linky v okolí. Čísla 7 a 8 do zastávky Arena Libeň jih a dále linky 12 a 31 do zastávek Poliklinika Vysočany a Divadlo Gong.

Parkování na MS v krasobruslení 2026 v Praze: mapa oblastí, kam bude vjezd zakázán

Plocha autobusového nádraží bude během mistrovství patřit hlavně fanouškům. Autobusy se tak přesouvají do ulice K Moravině. Do další autobusové zastávky Nádraží Libeň lze využít linky 136, 177, 182, 183 a 195.

Nejbližší zastávky u O2 areny
MetroČeskomoravská (přímo u areny), Vysočanská (asi 10 minut pěšky)
Tramvaj12,31 (zastávka Divadlo Gong, Poliklinika Vysočany)
Autobus151, 152 (zastávka Českomoravská)
VlakPraha-Libeň, Praha-Vysočany

V docházkové vzdálenosti se také nacházejí vlakové stanice Praha-Libeň a Praha-Vysočany. Na nádraží Libeň budou zastavovat také vybrané dálkové vlaky (seznam spojů najdete ZDE).

Oblast v okolí O2 arény, kam při MS v krasobruslení bude možné vjet pouze na základě platného vjezdového oprávnění.
Vstoupit do diskuse

Auta nechte doma. Kvůli krasobruslení posiluje dopravní podnik spoje u areny

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.