VIDEO: Děti hazardovaly na okraji tajícího ledu

Na videu z městské bezpečnostní kamery je vidět, jak skupinka dětí testuje pevnost ledového pokrytí. Na led dupou, mrští na něj velký kámen. Tuto zdánlivě nevinnou aktivitu však provádějí hned vedle již roztáté části ledové plochy.
„Přijali jsme oznámení od všímavého občana, který upozornil, že si na zamrzlé tůni hrály děti. Hlídka vyjela na místo oznámení, situace byla bezodkladně řešena,“ uvedli kralupští strážníci na Facebooku.
Dětem se nic nestalo, byly pouze promáčené, sdělil pro iDNES.cz ředitel kralupské městské policie Ladislav Voves. „Byly poučeny, aby na led nevstupovaly, neboť tam hrozilo prolomení toho ledu. Následně všechny odešly domů,“ přiblížil ředitel.
Incident byl postoupen Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. „OSPOD požádal o sepsání úředního záznamu a o poskytnutí kamerového záznamu,“ pokračoval Voves s tím, že počítání dětí bude s jejich rodiči nadále řešit právě OSPOD.
„Městská policie v této souvislosti upozorňuje veřejnost, zejména rodiče s dětmi, na nebezpečí vstupu na zamrzlé tůně a další menší vodní plochy. Led na těchto místech je často nerovnoměrný, velmi tenký a nestabilní. I při nízkých teplotách může dojít k jeho náhlému prolomení, což představuje vážné ohrožení zdraví i života,“ upozorňují strážníci.