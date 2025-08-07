Muže chtěli okrást doma, ráno poté zemřel. Obžalovaný prý útočil kvůli zbrani

Obžalobě z trýznivé a zištné vraždy staršího muže v Horkách nad Jizerou na Mladoboleslavsku čelí dvacetiletý Slavomír Karchňák. Krajský soud v Praze ve čtvrtek rozhodl, že ho ponechá ve vazbě. Podle státního zástupce obžalovaný letos v únoru přišel do domu šedesátiletého muže spolu se svou přítelkyní kvůli penězům, muže napadl a z místa odešel, aniž mu poskytl pomoc.
Fotogalerie3

Krajský soud začal projednávat kauzu Slavomíra Karchňáka (na snímku), který čelí obžalobě ze zištné a obzvlášť trýznivé vraždy staršího muže na Mladoboleslavsku. (7. srpna 2025) | foto: ČTK

Soud ve čtvrtek zahájil hlavní líčení, Karchňák podal proti rozhodnutí o vazbě stížnost, o níž nyní rozhodne Vrchní soud v Praze. U soudu obžalovaný uvedl, že nejednal s úmyslem zabít.

Podle obžaloby Karchňák přišel do domu muže spolu se svou nezletilou přítelkyní, aby od něj získali peníze v hotovosti. Když zjistil, že žádné peníze nemá, následovala slovní rozepře.

Pobodaný muž zemřel, útočníka zadržela policie. Případ vyšetřuje jako vraždu

Karchňák následně muže podle spisu fyzicky napadl opakovanými údery pěstmi, nezjištěným předmětem do oblasti hlavy a kopy do oblasti hrudníku.

Poté údajně prohledal dům a pokusil se otevřít skříňový trezor, což se mu nepodařilo. Následně od muže odešel, aniž by mu poskytl pomoc, konstatuje obžaloba. Po jeho útoku zůstal poškozený nehybně ležet na podlaze a v ranních hodinách následujícího dne zemřel.

Krajský soud začal projednávat kauzu Slavomíra Karchňáka (na snímku), který čelí obžalobě ze zištné a obzvlášť trýznivé vraždy staršího muže na Mladoboleslavsku. (7. srpna 2025)

Fotogalerie

zobrazit 3 fotografie

Obžalovaný u soudu uvedl, že do domu přišel jen proto, aby se poškozeného zeptal, zda mu nepůjčí peníze.

Asi hodinu se podle Karchňáka v poklidu bavili, načež měl poškozený údajně k přítelkyni Karchňáka pronášet nevhodné poznámky. Chtěli podle obžalovaného proto odejít a muž na ně prý následně namířil zbraň, na což Karchňák reagoval pěstmi, uvedl u soudu.

„Lekl jsem se, že vystřelí“

„Já jsem se lekl, že vystřelí, nevěděl jsem, co udělá a reagoval jsem tak, že jsem mu dal pěstí, a pak si to moc nevybavuju,“ popsal u soudu Karchňák. Když si uvědomil, že muž krvácí, otočil ho na bok, aby mu umožnil dýchat a zabránil vdechnutí krve, uvedl.

Soudkyně konstatovala, že vzhledem k závažnosti trestné činnosti a předchozímu násilnému chování obžalovaného přetrvává důvod pro setrvání ve vazbě. Obžaloba uvedla, že existuje riziko, že by Karchňák mohl pokračovat v majetkové či násilné trestné činnosti, a proto by dohled probačního úředníka nebyl dostatečný.

Seniorka ležela mrtvá před domem, kriminalisté obvinili z vraždy její dceru

„Domnívám se, že důvody pro trvání vazby obžalovaného stále trvají,“ řekl státní zástupce. Obžalovaný proti rozhodnutí podal stížnost, kterou se nyní bude zabývat Vrchní soud v Praze.

