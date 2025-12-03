Matka nechtěla opustit dům, zadlužený gambler ji otrávil metanolem. Dostal 15 let

Podle obžaloby muž otrávil těžce nemocnou jednasedmdesátiletou matku poté, co se nechtěla vystěhovat z domu, který chtěl směnit za jiný dům ve stejné obci, ve kterém bydlel on. Měl dluhy a hrozilo, že se bude muset vystěhovat ze svého bydliště.
Muž proto podle obžaloby objednal na internetu lahev metanolu a 30. ledna ho ženě nalil do čaje, který jí dal k posteli. Muž podle soudu jednal se znalostí škodlivého účinku metanolu na lidský organismus a srozuměn s tím, že žena po jeho požití zemře.
Žena měla následující den příznaky otravy, byla ošetřena v nemocnici ale ještě ten den ji z nemocnice propustili. Příznaky se však znovu objevily v noci a když muž ráno zavolal záchrannou službu, žena už nežila.
Obžalovaný, který má podle svého obhájce snížené IQ, ve středu uvedl, že jednal pod psychickým tlakem. Podle obhájce se obžalovaný dostal do tíživé situace gamblerstvím. Situaci se podle obhájce obžalovaný snažil řešit. Muž, který od něj koupil dluhy, na něj údajně tlačil a vyhrožoval mu tím, že ho s rodinou vystěhuje na ulici. Podíl v domě, kde matka bydlela, vlastnil bratr obžalovaného, který má intelekt asi tříletého dítěte. Obžalovaný byl jeho opatrovníkem.
Soud nerozporuje, že se muž nacházel ve složité finanční situaci, uvedla soudkyně v odůvodnění. Podle ní je nutné zohlednit, že se obžalovaný do situace dostal sám svou vlastní vinou, propadl patologickému hráčství.
Obžalovaný podle soudkyně měl oporu ve své přítelkyni, mohl vyhledat právní pomoc, pokud se cítil být do něčeho tlačen, případně se mohl obrátit na policii.
„S ohledem na celkovou tu plánovitost a poměrně, dá se říci, opravdu malicherný důvod, pro který přistoupil k tomu, že se tedy rozhodl svou matku zabít, má soud za to, že tam ta zavrženíhodná pohnutka na straně obžalovaného tedy na místě dána je,“ řekla soudkyně. Podle soudkyně lze mít za to, že obžalovaný zpětně svého jednání lituje.
Obžalovaný by měl uhradit svému bratrovi nemajetkovou škodu za duševní útrapy. Ten původně požadoval jeden milion korun, následně mu podle soudkyně byla poskytnuta pomoc obětem trestné činnosti ve výši 200 tisíc korun. Obžalovaný by tedy měl zaplatit 800 tisíc korun svému bratrovi a 200 tisíc korun státu.