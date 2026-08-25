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Kolony a dopravní chaos, tvrdí kraj. Žaluje Prahu 6 kvůli jednosměrce na Veleslavíně

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  14:14
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Jakub Stadler, MAFRA

Středočeský kraj podá k pražskému městskému soudu návrh, aby zrušil dopravní opatření Prahy 6, která v ranní špičce zavedla jednosměrný provoz v ulici Na Krutci. Podle hejtmanství se tím výrazně zkomplikovalo dojíždění tisíců Středočechů do Prahy a vede to k delším kolonám a většímu zpožďování příměstských autobusových linek.

Vedení městské části svůj krok nekonzultovalo s krajem ani se starosty okolních obcí, uvedlo v úterý hejtmanství v tiskové zprávě.

Praha 6 si dlouhodobě stěžuje na komplikovanou dopravní situaci danou zejména velkým množstvím dojíždějících Středočechů.

Opatření zakázalo v pracovních dnech mezi 7:00 a 9:00 všem nerezidentům průjezd ulicí Na Krutci směrem na Veleslavín a Evropskou ulici. Městská část uvedla, že tak reagovala na stížnosti místních lidí na nadměrnou tranzitní dopravu. Řidiči využívají ulici Na Krutci jako objízdnou trasu při kolonách na hlavních dopravních tepnách.

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Podle kraje však opatření přineslo ještě větší dopravní komplikace v Horoměřické ulici. Přímý dopad to má na příměstské autobusy objednávané krajem, které zůstávají stát v zácpě.

Dojezdové časy linek 312, 316 a 356 do metropole se cestujícím prodlužují a kvůli časovým ztrátám roste riziko nedodržování jízdních řádů na dalších spojích.

„Výsledkem je dopravní chaos, který zavinila jen a pouze Praha 6. Navíc se obáváme, že s blížícím se startem nového školního roku bude situace ještě horší. Proto jsme se rozhodli podat k Městskému soudu v Praze návrh na zrušení opatření obecné povahy. Chceme zabránit dopravnímu kolapsu na příjezdu do hlavního města,“ uvedl krajský radní pro veřejnou dopravu Petr Borecký.

Podle něj si vedení Prahy 6 v předvolebním boji bere Středočechy jako rukojmí, stejně jako obyvatele městských částí Nebušice a Přední Kopanina. V Praze 6 vládne koalice ODS s KDU-ČSL, STAN s podporou Zelených a Prahy 6 Sobě. Hejtmanství vede koalice STAN a Spolu, tedy ODS, TOP 09 a KDU-ČSL.

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Rozhodnutí o zákazu vjezdu se opírá o studii ČVUT, podle Středočeského kraje ale není zřejmé, zda městská část posoudila negativní dopady svého opatření na linky veřejné dopravy, Horoměřickou ulici, Evropskou ulici a oblast Jenerálky.

V dokumentech je uvedeno, že toto hodnocení se bude konat za zkušebního provozu. Vzhledem k riziku zpožďování autobusů navíc hrozí, že lidé přesednou do aut, což by znamenalo další tlak na silniční síť nejen v Praze 6, ale i středních Čechách, míní hejtmanství. Problémem je i chybějící preferenční pruh pro autobusy v Horoměřické ulici, dodal kraj.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

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