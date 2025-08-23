Kapesních krádeží v Praze citelně ubylo, hlásí policie. Opět radí, jak se bránit

Autor: ,
  15:49
Kapesních krádeží v Praze ubývá. Letos do poloviny letních prázdnin jich policie zaznamenala 1179, což je proti loňsku pokles o víc než čtvrtinu. Oproti stejnému období v roce 2023 jich bylo méně dokonce o 40 procent. Vyplývá to z informací uveřejněných policií, která zároveň žádá veřejnost o pomoc s hledáním muže, který lidem pokoutně prohledával batohy v autobusu na Proseku a ukradl při tom několik tisíc korun.
Fotogalerie1

zloděj, kapsář | foto: Shutterstock

„V letošním roce do konce července registrujeme v Praze 1179 kapesních krádeží, což je ve srovnání s předešlým rokem o 429 případů méně. Ve srovnání s rokem 2023 je to pokles dokonce o 788 případů,“ uvedl policejní mluvčí Jan Daněk. Zároveň poukázal na rady, jak okradení předcházet, které má policie na webu.

Jak se nenechat okrást kapesními zloději?

  • Peněženku, doklady, mobilní telefony a ostatní cennosti nenechávejte navrchu tašek či kabelek.
  • Nosíte-li peníze, platební kartu apod. mimo zavazadlo, ukládejte je do vnitřních kapes ošacení, nikoli do zadních kapes kalhot.
  • Osobní doklady a platební kartu nenoste v peněžence a uložte je na jiné bezpečné místo.
  • Nemějte při sobě větší finanční hotovost. Hotovost nevybírejte předem, ale využijte bankomatů přímo v obchodě. Finance si rozdělte na více bezpečných míst.
  • Využívejte možnosti bezhotovostního platebního styku. Čtyřmístné identifikační číslo platební karty (PIN) mějte vždy odděleně od samotné platební karty.
  • Více na stránkách Policie České republiky

Muž hledaný kvůli okradení seniorského páru a chlapce v autobuse číslo 201 na Proseku je zhruba šedesátiletý, má mohutnou postavu a krátké prošedivělé vlasy a mluvil česky s lehkým moravským přízvukem, uvedl Daněk.

Seniorům muž skrytě prohledal batoh a příruční tašku, chlapci batoh. Ukradl peněženku, ve které měl senior několik tisíc korun, doklady a platební kartu. Z ní se pak pachatel pokusil v Praze 7 vybrat 120 tisíc korun.

Policie případ prověřuje pro trestné činy krádež a neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku. Pachateli za to hrozí až dva roky vězení.

Pražská policie žádá veřejnost o pomoc s hledáním muže, který lidem pokoutně prohledával batohy v autobusu na Proseku a ukradl při tom několik tisíc korun. (23. srpna 2025)

18. března 2025
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Za Prahou je na prodej vila, kde se skrýval Che Guevara s milenkou

V nabídce realitní kanceláře XREAL se objevila prvorepubliková vila, která se nejenom nachází na výjimečném pozemku nedaleko od Prahy, ale především má barvitou minulost. V dobách socialismu se v ní...

Byt po geniálním umělci v pražském domě Diamant rozzářila skvělá světla

Kubistický dům Diamant v centru Prahy postavil už v roce 1912 architekt Emil Králiček. Řadu let jej vlastnil geniální umělec Adolf Hoffmeister. Jedinečný apartmán s původním funkcionalistickým...

Jak se vyhnout parkovnému? Pražané si myslí, že našli způsob

Řidiči v Praze, ale i v jiných městech se vyhýbají placeným parkovacím zónám vychytralým způsobem. Svá auta umisťují mimo vyznačené pole, čímž ale vytvářejí kontroverzní situace. Na fenomén upozornil...

Náraz ho vymrštil z motorky, poté ho přejelo několik aut. D10 byla uzavřena

Dálnici D10 u Benátek nad Jizerou v noci uzavřela na několik hodin nehoda, zemřel při ní motocyklista. Při havárii spadl z motorky, poté jej na silnici přejelo několik aut. Příčinu nehody vyšetřují...

Praze hrozí ostuda. Sídlo kosmické agentury EU na Palmovce možná nebude

Znepokojené ministerstvo financí už se poohlíží po jiných místech, kam by se místo Nové Palmovky mohla přesunout kosmická agentura EUSPA. Zaměstnanci evropské kosmické agentury EUSPA už si touto...

Kapesních krádeží v Praze citelně ubylo, hlásí policie. Opět radí, jak se bránit

Kapesních krádeží v Praze ubývá. Letos do poloviny letních prázdnin jich policie zaznamenala 1179, což je proti loňsku pokles o víc než čtvrtinu. Oproti stejnému období v roce 2023 jich bylo méně...

23. srpna 2025  15:49

V Praze se po šesti letech opakovala demonstrace za práva a ochranu zvířat

Desítky lidí v Praze v sobotu demonstrovaly za ochranu a práva zvířat. Lidé vyrazili z Klárova a šli přes Karlův most směrem k Václavskému náměstí. Cestou skandovali například „Zvíře není zboží!“,...

23. srpna 2025  15:04

Policie zasahovala na „Vlasteneckém setkání“, které se věnuje změně režimu

Policie dnes několikrát zasáhla na takzvaném Vlasteneckém setkání na zámku Příčovy u Sedlčan na Příbramsku. Na místě je přibližně 1000 příznivců akce a asi 20 odpůrců. „Několikrát jsme museli...

23. srpna 2025  13:53,  aktualizováno  14:55

Sedm kilometrů hlídky. Prošli jsme s patrolou problémová místa na „Jižáku“

Pohled na ně je nevábný a jejich přítomnost nevítaná. Znečišťují okolí a narušují veřejný pořádek. Celodenní opilci. Konzumací alkoholu na veřejných prostranstvích totiž porušují vyhlášku hlavního...

23. srpna 2025

Drogy i celostátně hledaní, policie si posvítila na řidiče v Praze. Padaly pokuty

Policisté v pátek podnikli rozsáhlou kontrolní akci řidičů v Praze. Mimo jiné se zaměřili na alkohol, drogy či celostátně hledané. První prohřešky na sebe nenechaly dlouho čekat. „Již během první...

23. srpna 2025  9:51

Jak se vyhnout parkovnému? Pražané si myslí, že našli způsob

Řidiči v Praze, ale i v jiných městech se vyhýbají placeným parkovacím zónám vychytralým způsobem. Svá auta umisťují mimo vyznačené pole, čímž ale vytvářejí kontroverzní situace. Na fenomén upozornil...

22. srpna 2025  21:06,  aktualizováno  23.8

Náraz ho vymrštil z motorky, poté ho přejelo několik aut. D10 byla uzavřena

Dálnici D10 u Benátek nad Jizerou v noci uzavřela na několik hodin nehoda, zemřel při ní motocyklista. Při havárii spadl z motorky, poté jej na silnici přejelo několik aut. Příčinu nehody vyšetřují...

23. srpna 2025  8:30

Blaník skrývá nejen svatého Václava a rytíře, ale i keltské hradiště

Hora Blaník, majestátně se tyčící v srdci Podblanicka, není jen krásnou přírodní dominantou, ale především místem opředeným legendami a záhadami. Její tajemné kouzlo už po staletí přitahuje poutníky,...

23. srpna 2025

Mrtvola na hladině přehrady. V hostivařské nádrži se utopil padesátník

Záchranné složky i policisté zasahovali dnes odpoledne v Hostivaři, kde na hladině tamní přehrady bylo nalezeno tělo zhruba padesátiletého muže. Přivolaný lékař po prohlídce konstatoval smrt.

22. srpna 2025  17:45

Policisté postřelili muže, který nožem hrozil své partnerce. V nemocnici zemřel

Policie ve středu večer v pražských Ďáblicích postřelila muže, který vyhrožoval partnerce, zabarikádoval se v bytě a z okna vyhazoval zbraně. Sedmačtyřicetiletý muž poté zemřel po převozu do...

22. srpna 2025  16:21,  aktualizováno  16:39

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Je jako stroj. Vysekaný Uchenna nesleze ze hřiště, Priske už se o něj skoro bojí

Zápas každých sedmdesát hodin. Týden co týden. Pro sparťanského fotbalistu Emanuela Uchennu žádný problém. „Já se ani nedivím, on je jako stroj,“ říká o něm kapitán Lukáš Haraslín.

22. srpna 2025  14:15

Začaly opravy dálnice D10 a Pražského okruhu, hotovo bude v listopadu

Ředitelství silnic a dálnic zahájilo v pátek opravu 3,5 kilometru dlouhého úseku dálnice D10 u Prahy a navazující části Pražského okruhu. Na dálnici D10 opraví část až po exit Radonice, na Pražském...

22. srpna 2025  13:47

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.