Blesková krádež v Praze. Zloděj si přinesl kámen, zmizel se zlatem za miliony

Blesková krádež v Praze. Zloděj kamenem rozbil vitrínu, zmizel se zlatem za miliony

Autor:
  10:56
Během pouhých několika sekund se zloději podařilo rozbít vitrínu a zmizet s drahými kovy v hodnotě přesahující čtyři a půl milionu korun. Pražští kriminalisté pátrají po pachateli, který v pondělí dopoledne poničil a vykradl prodejnu v Českomoravské ulici. Policie nyní zveřejnila kamerové záznamy a žádá o pomoc veřejnost i provozovatele ubytovacích zařízení.

KRIMI

Sledovat další díly na iDNES.tv

Bleskový incident se odehrál v pondělí dopoledne v jedné z prodejen na pražské Českomoravské ulici. Dosud neznámý muž vstoupil do budovy s jasným cílem a bez váhání přineseným kamenem rozbil skleněnou vitrínu.

Z ní následně odcizil dva masivní investiční slitky zlata o celkové hmotnosti 1,5 kilogramu. Pachatel s lupem v hodnotě 4,5 milionu korun z místa činu uprchl.

Maskovaní zloději nakradli vltavíny a šperky za více než milion, brzy je chytili

Policie má k dispozici kamerové záznamy, které zachycují samotnou krádež i útěk pachatele z budovy. Kriminalisté pracují mimo jiné s možností, že jde o cizince, který do České republiky přicestoval pouze za účelem spáchání tohoto činu. Z toho důvodu apelují zejména na majitele ubytovacích zařízení v Praze, aby si prohlédli záznamy.

Kriminalisté pátrají po muži s krátkými černými vlasy a vousy, jehož tvář detailně zachytily kamery, protože se při činu nijak nemaskoval. Zloděj vsadil na převlékání a zatímco prodejnu vykrádal v šedé mikině s kapucí a čepici, o pár metrů dál už se ulicí pohyboval v bílé mikině s šedými pruhy a černých kalhotách.

Policie hledá zloděje peněz a luxusních bot, při akci se podíval do kamery

Se žádostí o pomoc s identifikací pachatele vyšetřovatelé žádají i širokou veřejnost. „Může se jednat o kohokoliv. Jestli muže na záběrech někdo poznává, ať se obrátí ihned na linku 158,“ apeluje mluvčí policie Jan Daněk.

Případ je v současné době prověřován jako trestný čin krádeže vloupáním. Pokud se podaří pachatele dopadnout a prokázat mu vinu, hrozí mu vzhledem trest v délce až osmi let.

Vstoupit do diskuse (8 příspěvků)

Nejčtenější

Na prodej je zámeček Dřevíč, kde žil Karel Schwarzenberg. Realitka zveřejnila cenu

Karel Schwarzenberg. Současný ministr zahraničí a předseda TOP 09 je podle

Zámek Dřevíč, kde žil politik, diplomat a potomek známého šlechtického rodu Karel Schwarzenberg, prodává realitní kancelář Svoboda & Williams za 65 milionů korun. Jde o barokní stavbu v...

Tottenham - Slavia 3:0, vlastní gól Zimy, pak dvě penalty. A hosté zase nemají nic

Xavi Simons z Tottenhamu se raduje ze třetího gólu proti Slavii.

Od našeho zpravodaje v Anglii Popáté za sebou bez vstřeleného gólu a tím pádem v Lize mistrů opět bez vítězství. Slávističtí fotbalisté v šestém utkání prestižní soutěži podlehli v Londýně domácímu Tottenhamu, který se přiblížil...

Sparta - Liberec 2:2, minus sedm na Slavii, bod v ostrém duelu zachránil Kuchta

Momentka ze zápasu Sparta Praha – Slovan Liberec.

Sparťanští fotbalisté půjdou do jarní části se sedmibodovým mankem na Slavii. V závěrečném ligovém vystoupení na podzim doma remizovali s Libercem 2:2. Dvakrát prohrávali, bod zajistil pět minut před...

Hlava na hlavě. Adventní Prahou proudí turisté jako řeka, přijede jich až 750 tisíc

O adventu přijede do Prahy až 750 tisíc lidí. Ulice jsou přeplněny, platí...

Podobně jako valící se voda si hledá cestu mimo přeplněné koryto, tak to vypadá v centru metropole. Plný je Karlův most, Staroměstské náměstí a záplava návštěvníků adventní Prahy se přelévá i do...

Ozbrojení lupiči v Praze přepadli byt, obyvatelům vyhrožovali a vzali elektroniku

Pražští policisté vyšetřují loupež v Košířích. (9. prosince 2025)

Dva ozbrojení muži vnikli v úterý ráno do bytu v pražských Košířích. Od obyvatel si vynutili vydání osobních věcí a elektroniky. Jednoho z mužů zadrželi kriminalisté dvě hodiny po činu na Chodově....

Blesková krádež v Praze. Zloděj si přinesl kámen, zmizel se zlatem za miliony

Kriminalisté hledají pachatele, který ukradl z vitríny zlato za několik milionů

Během pouhých několika sekund se zloději podařilo rozbít vitrínu a zmizet s drahými kovy v hodnotě přesahující čtyři a půl milionu korun. Pražští kriminalisté pátrají po pachateli, který v pondělí...

17. prosince 2025  10:56

Mezi Florencí a Smíchovským nádražím stálo metro, důvodem byly uvolněné kabely

Mezi Florencí a Smíchovským nádražím nejede metro B. (17. prosince 2025)

Linka metra B nejela obousměrně mezi stanicemi Florenc a Smíchovské nádraží. Provoz se podle mluvčí Pražského dopravního podniku (DPP) Anety Řehkové podařilo plně obnovit krátce po 10. hodině....

17. prosince 2025  9:28,  aktualizováno  10:17

Unikátní 3D betlém drží rekord nejmenšího modelu, je drobnější než ten v oříšku

Nejmenší 3D tištěný betlém v ČR (16. prosinec 2025)

Městská část Praha 10 představila republikový unikát, jde o miniaturní betlém. Dílo je spojením tradiční symboliky s moderní 3D technologií, což mu zajistilo titul nejmenšího a neoficiálně i...

17. prosince 2025

Postup i přes pátou prohru. Nymburk zabojuje v baráži o osmifinále Ligy mistrů

Vojtěch Hruban z Nymburku prchá před Jeremiahem Hillem.

Nymburští basketbalisté prohráli pátý souboj v Lize mistrů v řadě, na palubovce francouzského Élan Chalon padli 84:97. Po závěrečném 6. kole základní skupiny B se ale stejně mohou radovat. Jejich...

16. prosince 2025,  aktualizováno  23:05

Pražský okruh uzavřela vážná nehoda. Řidiče dodávky museli vystříhat

Nehoda dodávky a kamionu na Pražském okruhu (16. prosince 2025)

Vážná nehoda dodávky a kamionu uzavřela v úterý v podvečer zhruba na hodinu a půl Pražský okruh u Lochkova ve směru na letiště. Řidiče dodávky museli hasiči vyprostit, byl při vědomí a záchranáři ho...

16. prosince 2025  18:17,  aktualizováno  19:41

Nešťastné couvání. Popelář přimáčkl vozem na vrata svého kolegu

Místo smrtelného zranění obsluhy popelářského vozu v Chocni.

Pracovníka popelářské služby přimáčkl služebním vozem jeho kolega řidič ke vratům. Nehoda se stala v úterý v obci Lhota u Příbramě. Zraněného muže převezli záchranáři vrtulníkem do nemocnice v Praze....

16. prosince 2025  17:22

Žloutenku likviduje nové nařízení. Po kontaktu s nakaženým hned na očkování

ilustrační snímek

V posledním listopadovém týdnu onemocnělo žloutenkou v Praze 48 lidí, v druhém prosincovém už „jen“ 28. I když se nákaza nešíří Prahou tak rychle, epidemie není zažehnána. I proto nařídilo minulý...

16. prosince 2025  14:19

Překvapení na adventních trzích. Ve stánku smaží kuřata bývalý senátor

Premium
Bývalý senátor a současný náměstek primátora Raduan Nwelati na neobvyklé...

Na neobvyklého brigádníka v proužkované košili a s šedivými vousy mohou narazit návštěvníci adventních trhů v centru Mladé Boleslavi. Je jím bývalý senátor a současný náměstek primátora města Raduan...

16. prosince 2025

Propalestinští aktivisté se před budovou ČT připoutali k zábradlí, zasahovala policie

Před budovou ČT na Kavčích horách protestovali propalestinští demonstranti....

Před budovou České televize na Kavčích horách se připoutali k zábradlí dva protestující s transparenty na podporou Palestiny. Policisté je po výzvě odvezli na služebnu k prokázání totožnosti,...

16. prosince 2025  13:35

Práce na metru D probíhají nonstop. Ražba Pankráce finišuje, jde při ní o milimetry

Ražba tunelu metra D stanice Pankrác (11. prosince 2025)

Pár desítek metrů pod budovami a rušnou křižovatkou na pražském Pankráci se skrývá obří stavba. Sjeli jsme do hloubky 30 metrů, abychom si exkluzivně prohlédli výstavbu nové linky pražského metra....

16. prosince 2025  13:30

Otestujte s malými pasažéry stavebnice LEGO® DUPLO®
Otestujte s malými pasažéry stavebnice LEGO® DUPLO®

O Vánocích vyráží většina rodin za příbuznými a pětina z nich cestuje vlakem. Pro rodiče s malými dětmi může být taková cesta náročná – aktivní hra...

Na pražském Žižkově se srazily tramvaje

V ulici Želivského došlo ke srážce tramvají (16. prosinec 2025)

Dvě tramvaje se ráno srazily v Želivského ulici v Praze. Nehoda si vyžádala krátkodobé omezení tramvajového provozu, zpoždění nabraly i autobusy.

16. prosince 2025  9:33

Hlava na hlavě. Adventní Prahou proudí turisté jako řeka, přijede jich až 750 tisíc

O adventu přijede do Prahy až 750 tisíc lidí. Ulice jsou přeplněny, platí...

Podobně jako valící se voda si hledá cestu mimo přeplněné koryto, tak to vypadá v centru metropole. Plný je Karlův most, Staroměstské náměstí a záplava návštěvníků adventní Prahy se přelévá i do...

16. prosince 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.