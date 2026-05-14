Podobný trest hrozí i lidem, kteří podle kriminalistů muži s jeho podvodným jednáním pomáhali, uvedl ve čtvrtek na webu policejní mluvčí Jan Rybanský.
Podvodné jednání podezřelého podle mluvčího spočívalo v tom, že si z ciziny obstaral upravené bankovky, které následně dával do vkladomatů. Přístroj sice vyhodnotil, že nejsou pravé, nicméně vloženou částku připsal muži na jeho účet a obviněný peníze okamžitě vybral.
Když ale chtěla banka při kontrole částku z účtu podezřelého strhnout, neměla z čeho. Popsaný postup muž podle kriminalistů během března a dubna několikrát zopakoval.
„Když mu banky postupně omezovaly možnost takto si přivydělávat, instruoval další osoby, které mu pomáhaly,“ doplnil mluvčí.
Souběžně s trestním řízením s podezřelým policisté vedou tři samostatná řízení s jeho pomocníky.