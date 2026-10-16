Incident se odehrál začátkem října v jednom ze supermarketů v Evropské ulici v Praze 6. Pracovník ostrahy přistihl muže při krádeži zboží. Podezřelý se následně do prodejny vrátil, odcizené věci vyndal z batohu a pokusil se odejít.
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Ostraha mu však zastoupila cestu a přivolala policii na linku 158. Muž začal být agresivní, vytáhl z kapsy nůž a se slovy „Mám tě pobodat?“ zaútočil směrem k břichu pracovníka ostrahy. Ten se útoku ubránil a za prchajícím zlodějem se vydal.
Po několika metrech se muž otočil a s nožem v ruce začal pracovníkovi ostrahy vyhrožovat zabitím. Následně z místa utekl.
Kriminalisté zajistili kamerové záznamy, na nichž byl celý incident zachycen, a začali po podezřelém pátrat. Podařilo se jim zjistit jeho totožnost, muže však zpočátku nedopadli.
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O několik dní později ho zadrželi policisté z místního oddělení Malá Strana. Muž byl totiž veden v celostátním pátrání kvůli tomu, že si nepřevzal rozsudek soudu pro Prahu 4 za předchozí majetkovou trestnou činnost.
Policisté ho proto převezli k soudu, kde se dozvěděl výši uloženého trestu. Když následně opustil justiční areál, čekali na něj kriminalisté, kteří ho znovu zadrželi a převezli do policejní cely.
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Dvaačtyřicetiletého muže kriminalisté obvinili z vydírání, za které mu v případě odsouzení hrozí až osm let vězení. Státnímu zástupci zároveň podali podnět k jeho vzetí do vazby. Soud návrhu vyhověl a muž je nyní stíhán vazebně.