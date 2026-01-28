Svou oběť si vyhlédl v hudebním klubu v ulici V Kolkovně a podle policistů se s majitelem hodinek intenzivně snažil navázat kontakt. Do akce se pustil, když oba vyšli ven před klub.
„Vyvolal krátkou potyčku, během které oba upadli na zem a během toho stáhl z ruky poškozeného hodinky Rolex za více než jeden milion korun,“ uvedl mluvčí pražské policie Richard Hrdina. Pachatel i s hodinkami potom utekl.
Kriminalisté okamžitě zahájili pátrání. „Zajistili i několik kamerových záznamů, na kterých je muž velmi dobře zachycen,“ řekl Hrdina.
Ze záběrů detektivové zjistili, že si pachatel krátce po krádeži zavolal auto přepravní společnosti, v němž odjel. Muže se doposud nepodařilo vypátrat, proto se nyní policie se žádostí o pomoc obrací na veřejnost.
„Hledaný muž je podezřelý ze spáchání trestného činu krádež,“ informoval Hrdina. V případě prokázání viny mu hrozí až 8 let ve vězení.