Schválně vyvolal potyčku, aby ukradl hodinky za milion. Policie žádá o pomoc

  12:12
Pražští kriminalisté pátrají po neznámém muži, který při potyčce na Starém Městě ukradl drahé hodinky značky Rolex. Z místa poté utekl, jeho tvář však zachytil kamerový systém v ulici. Policisté žádají veřejnost o pomoc s identifikací pachatele.

KRIMI

Svou oběť si vyhlédl v hudebním klubu v ulici V Kolkovně a podle policistů se s majitelem hodinek intenzivně snažil navázat kontakt. Do akce se pustil, když oba vyšli ven před klub.

„Vyvolal krátkou potyčku, během které oba upadli na zem a během toho stáhl z ruky poškozeného hodinky Rolex za více než jeden milion korun,“ uvedl mluvčí pražské policie Richard Hrdina. Pachatel i s hodinkami potom utekl.

Zloděj ukradl nastartované auto i s dítětem, chlapec včas stačil utéct

Kriminalisté okamžitě zahájili pátrání. „Zajistili i několik kamerových záznamů, na kterých je muž velmi dobře zachycen,“ řekl Hrdina.

Ze záběrů detektivové zjistili, že si pachatel krátce po krádeži zavolal auto přepravní společnosti, v němž odjel. Muže se doposud nepodařilo vypátrat, proto se nyní policie se žádostí o pomoc obrací na veřejnost.

„Hledaný muž je podezřelý ze spáchání trestného činu krádež,“ informoval Hrdina. V případě prokázání viny mu hrozí až 8 let ve vězení.

Dostali jsme za uši, přiznal sparťan Raška. Trenér je pokutuje jen za nesmyslné fauly

Sparťanští hokejisté se radují z gólu proti Olomouci.

Přesně takový zápas potřebovali. Dočkat se výhry v domácím prostředí, kde se jim zrovna dvakrát nedaří. Ve 46. extraligovém kole proti Olomouci mohli sparťanští hokejisté po triumfu 6:3 slavit. „Snad...

27. ledna 2026  13:21

Slavia našla náhradu za Staňka na Slovensku. Miloševič má tým posunout

Nenad Miloševič, nový trenér basketbalové Slavie.

Novým koučem basketbalistů pražské Slavie se stal Nenad Miloševič, uvedl klub na webu. Na lavičce srbský rodák se slovenským pasem vystřídal Pavla Staňka, který ve funkci skončil v pondělí.

27. ledna 2026  12:45

