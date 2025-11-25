Žena ukradla seniorce 400 tisíc korun přímo před bankou, policie ji zadržela

  12:19
Policisté v Praze zadrželi ženu, která podle nich v jedné z bank ukradla jednaosmdesátileté seniorce z kabelky téměř 400 tisíc korun. Při zadržení už u sebe neměla všechny ukradené peníze, během několika hodin stihla část obnosu utratit za elektroniku v hodnotě desítek tisíc korun. Za krádež ji hrozí až pět let vězení, informoval policejní mluvčí Jan Rybanský.

Seniorka si minulý týden v jedné z karlínských bank rušila účet a vybírala z něj zbylou hotovost. Peníze si uložila do papírového sáčku, který dala do kabelky.

„Při odchodu z vestibulu banky jí otevřela vstupní dveře neznámá žena, které se během tohoto okamžiku podařilo vytáhnout sáček s penězi ze ženiny kabelky. Hotovost vyndala, sáček zahodila a utekla po ulici Sokolovská neznámo kam,“ uvedl mluvčí.

Žena, která v obchodě sebrala seniorce důchod, se přiznala policii. Peníze vrátila

Kriminalisté po ženě začali okamžitě pátrat. I díky kamerovým záznamům ji během několika hodin zadrželi.

Z ukradených peněz zajistili 311 tisíc korun. Nešťastné jednaosmdesátileté poškozené tuto zajištěnou hotovost následně vrátili. Devětačtyřicetiletá pachatelka nebude před soudem stát poprvé, ve vězení už strávila 14 let.

