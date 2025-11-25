Žena ukradla seniorce 400 tisíc korun přímo před bankou, policie ji zadržela

Seniorka si minulý týden v jedné z karlínských bank rušila účet a vybírala z něj zbylou hotovost. Peníze si uložila do papírového sáčku, který dala do kabelky.
„Při odchodu z vestibulu banky jí otevřela vstupní dveře neznámá žena, které se během tohoto okamžiku podařilo vytáhnout sáček s penězi ze ženiny kabelky. Hotovost vyndala, sáček zahodila a utekla po ulici Sokolovská neznámo kam,“ uvedl mluvčí.
|
Žena, která v obchodě sebrala seniorce důchod, se přiznala policii. Peníze vrátila
Kriminalisté po ženě začali okamžitě pátrat. I díky kamerovým záznamům ji během několika hodin zadrželi.
Z ukradených peněz zajistili 311 tisíc korun. Nešťastné jednaosmdesátileté poškozené tuto zajištěnou hotovost následně vrátili. Devětačtyřicetiletá pachatelka nebude před soudem stát poprvé, ve vězení už strávila 14 let.