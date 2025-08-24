Prodej telefonu se změnil v loupež, zájemce postříkal muže pepřovým sprejem

Autor:
  11:34
Pražští kriminalisté pátrají po zloději, který oloupil prodejce mobilního telefonu, s nímž si nejdříve přes sociální sítě domluvil schůzku. Policisté varují, že muž pro krádež použil překvapivou taktiku. Nejdříve na místě předstíral zájem o koupi, následně odešel k nejbližšímu bankomatu, a hned poté nastříkal šokovanému prodejci pepřový sprej do očí, mobil pak ukradl a uprchl.

KRIMI

Sledovat další díly na iDNES.tv

Informovala o tom policejní mluvčí Eva Kropáčová. „Muž na konci června kolem třinácté hodiny oloupil jiného muže nabízejícího prodej mobilního telefonu. Na začátku vše probíhalo zcela standardně. Zájemce o koupi telefonu kontaktoval muže na základě zveřejněného inzerátu prostřednictvím sociální sítě. Posléze si domluvili schůzku v Praze 10 v ulici U Krbu, kde si sjednali i prodejní ceně telefonu,“ popisuje mluvčí.

Hned po setkání se zájemce omluvil s tím, že nemá u sebe hotovost a musí si jít proto vybrat peníze do bankomatu, který se nachází v nedalekém supermarketu. Právě tam muže zachytily bezpečnostní kamery, kde je vidět, že výběr pouze předstírá. Podle Kropáčové se stejný scénář opakoval celkem dvakrát.

Zlodějka v bílém. Peněženku ukradenou z nákupního vozíku si schovala do výstřihu

„Hned poté muž přišel za prodejcem a místo předání peněz vyndal obranný sprej, který mu nastříkal přímo do obličeje a očí. Tímto způsobem zcela oslepil poškozeného, který se nebyl v daný okamžik schopný žádný způsobem bránit a údajný zájemce mu poté telefon odcizil,“ sdělila policejní mluvčí.

Muž se svým jednáním dopustil trestného činu loupež, kdy mu v případě dopadení a odsouzení hrozí vězení v délce až deseti let. Kropáčová k incidentu také dodala, že zdravotní stav poškozeného prodejce byl v daný okamžik natolik vážný, že mu musela být přivolána rychlá záchranná služba, která se o něj postarala.

„Kriminalistům se i přes veškerou snahu do této chvíle nepodařilo zjistit totožnost podezřelého muže zachyceného na kamerovém záznamu a z tohoto důvodu prosíme veřejnost o pomoc. V případě, že poznáváte muže, nebo máte informace, kde by se mohl nacházet, prosím okamžitě informujte operátory tísňové linky 158,“ podotkla mluvčí.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nejčtenější

Za Prahou je na prodej vila, kde se skrýval Che Guevara s milenkou

V nabídce realitní kanceláře XREAL se objevila prvorepubliková vila, která se nejenom nachází na výjimečném pozemku nedaleko od Prahy, ale především má barvitou minulost. V dobách socialismu se v ní...

Policie zasahovala na „Vlasteneckém setkání“, které se věnovalo změně režimu

Policie v sobotu několikrát zasáhla na takzvaném Vlasteneckém setkání na zámku Příčovy u Sedlčan na Příbramsku. Na místě bylo přibližně tisíc příznivců akce a asi 20 odpůrců. „Několikrát jsme museli...

Náraz ho vymrštil z motorky, poté ho přejelo několik aut. D10 byla uzavřena

Dálnici D10 u Benátek nad Jizerou v noci uzavřela na několik hodin nehoda, zemřel při ní motocyklista. Při havárii spadl z motorky, poté jej na silnici přejelo několik aut. Příčinu nehody vyšetřují...

Byt po geniálním umělci v pražském domě Diamant rozzářila skvělá světla

Kubistický dům Diamant v centru Prahy postavil už v roce 1912 architekt Emil Králiček. Řadu let jej vlastnil geniální umělec Adolf Hoffmeister. Jedinečný apartmán s původním funkcionalistickým...

Jak se vyhnout parkovnému? Pražané si myslí, že našli způsob

Řidiči v Praze, ale i v jiných městech se vyhýbají placeným parkovacím zónám vychytralým způsobem. Svá auta umisťují mimo vyznačené pole, čímž ale vytvářejí kontroverzní situace. Na fenomén upozornil...

Prodej telefonu se změnil v loupež, zájemce postříkal muže pepřovým sprejem

Pražští kriminalisté pátrají po zloději, který oloupil prodejce mobilního telefonu, s nímž si nejdříve přes sociální sítě domluvil schůzku. Policisté varují, že muž pro krádež použil překvapivou...

24. srpna 2025  11:34

Na co zírá mašinfíra: Po kolejích za Kozlem. Do Popovic k pivovaru jsme museli sunout

Tato středočeská trať měla opravdu namále. Šestikilometrová pivovarská vlečka ze Strančic do Velkých Popovic byla třináct let bez provozu. Když se její majitelé rozhodli ji revitalizovat, museli...

24. srpna 2025

Na Nymbursku se srazily čtyři vozy a dodávka, jeden řidič zemřel, šest zraněných

Mezi obcemi Semice a Starý Vestec na Nymbursku se v sobotu podvečer srazily čtyři osobní vozy a dodávka. Jeden řidič zemřel, dvě mladistvé osoby jsou vážně zraněné a čtyři lidé jsou zraněni lehce,...

23. srpna 2025  19:18,  aktualizováno  22:55

Slavia - Pardubice 3:1, outsider senzačně vedl a domácí otáčeli. U dvou gólů Bořil

Slávističtí fotbalisté si utkání s posledním týmem tabulky nečekaně zkomplikovali. V šestém ligovém kole doma s Pardubicemi po trefě Vojtěcha Patráka od začátku prohrávali, ale po gólech Tomáše...

23. srpna 2025  19:02,  aktualizováno  21:58

Policie zasahovala na „Vlasteneckém setkání“, které se věnovalo změně režimu

Policie v sobotu několikrát zasáhla na takzvaném Vlasteneckém setkání na zámku Příčovy u Sedlčan na Příbramsku. Na místě bylo přibližně tisíc příznivců akce a asi 20 odpůrců. „Několikrát jsme museli...

23. srpna 2025  13:53,  aktualizováno  19:10

Spartu čeká už jedenáctý soutěžní zápas. Milla potká bývalý klub: Zvláštní příležitost

Sparťanští fotbalisté nastoupí k dalšímu utkání ani ne sedmdesát hodin poté, co sudí ukončil čtvrteční zápas s lotyšskou Rigou. Po nedělním duelu s Duklou budou mít pauzu zhruba jen dalších...

23. srpna 2025  18:18

Kapesních krádeží v Praze citelně ubylo, hlásí policie. Opět radí, jak se bránit

Kapesních krádeží v Praze ubývá. Letos do poloviny letních prázdnin jich policie zaznamenala 1179, což je proti loňsku pokles o víc než čtvrtinu. Oproti stejnému období v roce 2023 jich bylo méně...

23. srpna 2025  15:49

V Praze se po šesti letech opakovala demonstrace za práva a ochranu zvířat

Desítky lidí v Praze v sobotu demonstrovaly za ochranu a práva zvířat. Lidé vyrazili z Klárova a šli přes Karlův most směrem k Václavskému náměstí. Cestou skandovali například „Zvíře není zboží!“,...

23. srpna 2025  15:04

Sedm kilometrů hlídky. Prošli jsme s patrolou problémová místa na „Jižáku“

Pohled na ně je nevábný a jejich přítomnost nevítaná. Znečišťují okolí a narušují veřejný pořádek. Celodenní opilci. Konzumací alkoholu na veřejných prostranstvích totiž porušují vyhlášku hlavního...

23. srpna 2025

Drogy i celostátně hledaní, policie si posvítila na řidiče v Praze. Padaly pokuty

Policisté v pátek podnikli rozsáhlou kontrolní akci řidičů v Praze. Mimo jiné se zaměřili na alkohol, drogy či celostátně hledané. První prohřešky na sebe nenechaly dlouho čekat. „Již během první...

23. srpna 2025  9:51

Jak se vyhnout parkovnému? Pražané si myslí, že našli způsob

Řidiči v Praze, ale i v jiných městech se vyhýbají placeným parkovacím zónám vychytralým způsobem. Svá auta umisťují mimo vyznačené pole, čímž ale vytvářejí kontroverzní situace. Na fenomén upozornil...

22. srpna 2025  21:06,  aktualizováno  23.8

Náraz ho vymrštil z motorky, poté ho přejelo několik aut. D10 byla uzavřena

Dálnici D10 u Benátek nad Jizerou v noci uzavřela na několik hodin nehoda, zemřel při ní motocyklista. Při havárii spadl z motorky, poté jej na silnici přejelo několik aut. Příčinu nehody vyšetřují...

23. srpna 2025  8:30

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.