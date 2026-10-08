Podíval se do kamery, pak sebral zapomenutou peněženku. Policie hledá zloděje z fastfoodu

Video z kamerových záznamů ukazuje, jak si muž kabelky nejprve všiml. Na dalším záběru pak už cíleně míří k sedačce, kde ji žena zapomněla, rychlým pohybem tašku sbalil a odešel.
Mladé ženě tak způsobil několikatisícovou škodu, zároveň přišla o několik platebních karet, které naštěstí stihla ihned zablokovat.
Policii se do současné chvíle nepodařilo muže, který se na zveřejněném záznamu podívá do kamery, vypátrat. Žádá tak o pomoc veřejnost.
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Neznámý je podezřelý ze spáchání trestného činu neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku. V případě dopadení a odsouzení mu hrozí až dvouletý trest odnětí svobody.