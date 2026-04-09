Oběd za desetitisíce. Zloděj vybral muži v nákupním centru naditou peněženku

Autor:
  10:41
Pražští policisté pátrají po muži, který v OC Smíchov v Plzeňské ulici ukradl 53 tisíc v hotovosti. Zloděj využil nepozornosti jiného muže, který přišel na oběd do jedné z místních restaurací, a nenápadně mu sebral peněženku z kapsy odložené vesty. Tu sice vrátil zpět, její obsah si však odnesl. Policie hledá i jeho komplice.

KRIMI

Sledovat další díly na iDNES.tv

Krádež se stala 19. února kolem půl druhé odpoledne v obchodním centru v Plzeňské ulici, kde si muž došel na oběd do jedné z restaurací. Zde si odložil vestu, ve které měl peněženku.

„Toho si ihned všimla podezřelá dvojice mužů. Jeden z nich nenápadně sáhl do vesty, kde ve vnitřní kapse našel peněženku i s hotovostí,“ uvedl policejní mluvčí Jan Rybanský.

Zloděj sice vrátil peněženku zpět do kapsy, ukradl z ní však hotovost ve výši třiapadesáti tisíc korun. „Následně i s kumpánem prostor restaurace opustil,“ doplnil mluvčí.

Kriminalisté zajistili kamerové záběry, na kterých byli zloději zachyceni. Stále však pátrají po jejich totožnosti, přičemž upozorňují, že jim za podezření z krádeže hrozí až dvouletý trest odnětí svobody. „Pokud je poznáváte, prosím, kontaktujte linku 158,“ žádá policie.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nejčtenější

8. dubna 2026  13:24,  aktualizováno  15:08

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.