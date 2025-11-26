Nevidomá seniorka přišla o batoh i speciální mobil. Stydím se, říká narkoman

Když letos v lednu nakoupila nevidomá Marie H. pečivo ve stánku u vstupu do stanice metra Smíchovské nádraží, neuvědomila si, že při odchodu nechala na odkládací polici u pokladny černý kožený batůžek. Měla v něm doklady, peněženku s bezmála čtyřmi tisíci korunami, platební kartu nebo mobil pro nevidomé za 15 tisíc korun.
Ve stejné době procházel kolem pekárny směrem do metra čtyřiatřicetiletý Lukáš V. (příjmení muže neuvádíme s ohledem na jeho částečně omezenou svéprávnost, pozn. red.) se svým o rok mladším známým Jakubem Halajem.
„Byl jsem tam. Ukázal jsem na nějakej batůžek, kterej tam byl sám, a nenapadlo by mě, že se Lukáš na podpatku otočí a poběží za ním. Šel jsem dolů čekat na metro. Jeho vidím seshora, jak běží s tím batohem. Říkám: To je debil... Vrať to, Lukáši,“ popsal Halaj, který ve středu k soudu na rozdíl od Lukáše V. přišel.
Vypověděl, že pak s batohem odjeli metrem a že se jeho známý snažil, aby nebylo vidět, zda z něj něco bere, nebo ne. Odcizené zavazadlo nechali ležet o několik stanic dál, kde vystupovali.
Halaj přiznal, že od Lukáše V. dostal mobilní telefon nevidomé ženy. Čtyři dny ho používal, pak ho šel prodat s jiným svým známým, který o krádeži nevěděl, do zastavárny. Dostali za něj osm tisíc.
Na konci ledna případ zmedializovala policie, která oba aktéry ze Smíchovského nádraží hledala.
„Volala mi teta, že jsem ve zprávách, co jsem to zase provedl a ať ten telefon vrátím... Stydím se. Byla to hrozná hloupost,“ litoval Halaj.
Muž ukradl v metru nevidomé ženě batoh, policie ho vypátrala
„Nenapadlo vás ten telefon vrátit?“ zajímalo samosoudkyni Mariku Zahradníčkovou. „Nemůžu si tuhle myšlenku úplně vybavit. V tu dobu jsem hodně fetoval. Byl jsem několik dní nevyspalej,“ vysvětloval muž.
Štábu iDNES.tv předtím na chodbě řekl, že se svým známým nevěděli, že zapomenutý batůžek patří nevidomé ženě.
Halaj se v jednací síni doznal k legalizaci výnosů z trestné činnosti, tedy k tomu, že zpeněžil odcizený telefon. Za to mu státní zástupce navrhuje šestiměsíční podmínku se zkušební dobou v délce 16 měsíců. Soudkyně mužovo prohlášení viny přijala.
Je mnohaletým uživatelem pervitinu
Halaj je vyučený kuchař a číšník, je zdravý, ale o stálé zaměstnání zřejmě nestojí. S partnerkou přebývá v karavanu na bývalém vrakovišti v Lahovičkách. Má tři malé děti, na které neplatí výživné. Je mnohaletým uživatelem pervitinu. Podle svých slov ale poslední měsíc drogy nebere.
Druhý z mužů – ten, který podle obžaloby batůžek odcizil a k soudu se nedostavil, je bezdomovec z Prahy 12. Tamní úřad mu vyplácí nízké kapesné ve výši 2 400 korun měsíčně. Jeho opatrovnice ho označila za konzumenta alkoholu a pohádkáře. Uvedla také, že muž krádež popírá.
Přestože je Lukáš V. kvůli duševní poruše částečně omezen ve svéprávnosti, podle psychiatra, který ho vyšetřoval, muž věděl, co dělá, když cizí batoh bral. Je schopen chápat smysl trestního řízení a účastnit se soudu.
To zpochybnil obhájce, který poukázal na údajný rozpor ve znaleckém posudku, podle něhož má Lukáš V. intelekt pětiletého dítěte. Vypracování revizní expertizy však nakonec advokát nenavrhl.
Soudkyně chce druhého muže vidět, hlavní líčení proto odročila na prosinec. Jaký trest státní zástupce navrhuje tomuto obžalovanému, v průběhu soudního jednání nezaznělo. Ze zákona mu hrozí až dva roky vězení.