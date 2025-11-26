Nevidomá seniorka přišla o batoh i speciální mobil. Stydím se, říká narkoman

Autor:
  17:25
Případ nevidomé seniorky okradené ve vestibulu metra Smíchovské nádraží začal ve středu řešit Obvodní soud pro Prahu 5. V souvislosti s krádeží jejího batůžku, v němž měla mimo jiné speciální telefon pro nevidomé, stíhá žalobce dva nezaměstnané muže. Jeden z nich se u soudu doznal, druhý k hlavnímu líčení nepřišel.

Soudy

Sledovat další díly na iDNES.tv

Když letos v lednu nakoupila nevidomá Marie H. pečivo ve stánku u vstupu do stanice metra Smíchovské nádraží, neuvědomila si, že při odchodu nechala na odkládací polici u pokladny černý kožený batůžek. Měla v něm doklady, peněženku s bezmála čtyřmi tisíci korunami, platební kartu nebo mobil pro nevidomé za 15 tisíc korun.

Ve stejné době procházel kolem pekárny směrem do metra čtyřiatřicetiletý Lukáš V. (příjmení muže neuvádíme s ohledem na jeho částečně omezenou svéprávnost, pozn. red.) se svým o rok mladším známým Jakubem Halajem.

„Byl jsem tam. Ukázal jsem na nějakej batůžek, kterej tam byl sám, a nenapadlo by mě, že se Lukáš na podpatku otočí a poběží za ním. Šel jsem dolů čekat na metro. Jeho vidím seshora, jak běží s tím batohem. Říkám: To je debil... Vrať to, Lukáši,“ popsal Halaj, který ve středu k soudu na rozdíl od Lukáše V. přišel.

Vypověděl, že pak s batohem odjeli metrem a že se jeho známý snažil, aby nebylo vidět, zda z něj něco bere, nebo ne. Odcizené zavazadlo nechali ležet o několik stanic dál, kde vystupovali.

Halaj přiznal, že od Lukáše V. dostal mobilní telefon nevidomé ženy. Čtyři dny ho používal, pak ho šel prodat s jiným svým známým, který o krádeži nevěděl, do zastavárny. Dostali za něj osm tisíc.

Na konci ledna případ zmedializovala policie, která oba aktéry ze Smíchovského nádraží hledala.

„Volala mi teta, že jsem ve zprávách, co jsem to zase provedl a ať ten telefon vrátím... Stydím se. Byla to hrozná hloupost,“ litoval Halaj.

Muž ukradl v metru nevidomé ženě batoh, policie ho vypátrala

„Nenapadlo vás ten telefon vrátit?“ zajímalo samosoudkyni Mariku Zahradníčkovou. „Nemůžu si tuhle myšlenku úplně vybavit. V tu dobu jsem hodně fetoval. Byl jsem několik dní nevyspalej,“ vysvětloval muž.

Štábu iDNES.tv předtím na chodbě řekl, že se svým známým nevěděli, že zapomenutý batůžek patří nevidomé ženě.

Halaj se v jednací síni doznal k legalizaci výnosů z trestné činnosti, tedy k tomu, že zpeněžil odcizený telefon. Za to mu státní zástupce navrhuje šestiměsíční podmínku se zkušební dobou v délce 16 měsíců. Soudkyně mužovo prohlášení viny přijala.

Je mnohaletým uživatelem pervitinu

Halaj je vyučený kuchař a číšník, je zdravý, ale o stálé zaměstnání zřejmě nestojí. S partnerkou přebývá v karavanu na bývalém vrakovišti v Lahovičkách. Má tři malé děti, na které neplatí výživné. Je mnohaletým uživatelem pervitinu. Podle svých slov ale poslední měsíc drogy nebere.

Druhý z mužů – ten, který podle obžaloby batůžek odcizil a k soudu se nedostavil, je bezdomovec z Prahy 12. Tamní úřad mu vyplácí nízké kapesné ve výši 2 400 korun měsíčně. Jeho opatrovnice ho označila za konzumenta alkoholu a pohádkáře. Uvedla také, že muž krádež popírá.

Přestože je Lukáš V. kvůli duševní poruše částečně omezen ve svéprávnosti, podle psychiatra, který ho vyšetřoval, muž věděl, co dělá, když cizí batoh bral. Je schopen chápat smysl trestního řízení a účastnit se soudu.

To zpochybnil obhájce, který poukázal na údajný rozpor ve znaleckém posudku, podle něhož má Lukáš V. intelekt pětiletého dítěte. Vypracování revizní expertizy však nakonec advokát nenavrhl.

Soudkyně chce druhého muže vidět, hlavní líčení proto odročila na prosinec. Jaký trest státní zástupce navrhuje tomuto obžalovanému, v průběhu soudního jednání nezaznělo. Ze zákona mu hrozí až dva roky vězení.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Místo ukrajinské holčičky terč sprejerů. Nuselská fasáda nevydržela dlouho čistá

Streetartová malba v Praze 4 v Mojmírově ulici, která kvůli rekonstrukci musela...

Fasáda domu v Mojmírově ulici v pražských Nuslích se stala terčem sprejerů, kteří na ni umístili své „podpisy“. Na tom by nebylo tolik zajímavého, podobných zdí jsou v Praze desítky, kdyby právě toto...

Kabely pro siláky a bublinová skla. Metro Pankrác a Českomoravská vyhlíží otevření

Stavbaři postupně dokončují poslední práce na stanicích Českomoravská a...

Bublinová skla, nejbytelnější eskalátory a kabely těžké i pro partu 25 dělníků. Stanice metra Českomoravská a Pankrác by se měly za několik měsíců otevírat. Stavbaři je postupně připravují na...

Matka batolete zemřela rok po střetu se sporťákem, policie navrhla obžalovat řidiče

Řidič z neznámých důvodů sjel z vozovky a srazil maminku s kočárkem. (1. května...

Kriminalisté uzavřeli vyšetřování tragické nehody z pražských Vysočan, při níž loni řidič vozu porsche srazil ženu s kočárkem. Ta po jedenácti měsících zraněním podlehla. Policie nyní předala spis...

Pohoda první lyžovačky. Monínec využil loňský sníh a má náskok před konkurencí

Zahájení lyžařské sezóny na Monínci si nenechaly ujít desítky lidí. (22....

První víkendový den se v lyžařském areálu Monínec naplno rozjela zimní sezona. Už dopoledne využilo volný den k radovánkám nedaleko Sedlce-Prčice několik desítek lidí. Zážitek umocnilo mrazivé...

Byt na Letné omráčí surovým betonem. Dřevěný box nahradil příčky

Interiér ohromí takzvaně na první dobrou především kombinací nevšedních...

Ukázkou radikální přeměny je vícepokojový byt v Praze na Letné v domě z vyzděného železobetonového skeletu. Během proměny získal otevřenou dispozici. Autorkou atraktivní, velmi moderní a nevšední...

Dva roky objížděk. Opravy orlické i slapské hráze zkomplikují přejezd Vltavy

Vodní dílo Slapy bylo postaveno v letech 1949–1955.

Nedávno opravený most ve Štěchovicích v okrese Praha-západ čeká možná už za čtyři týdny pořádný nápor. Stane se totiž pro široké okolí jedinou cestou na druhý břeh Vltavy. Po Novém roce začnou opravy...

26. listopadu 2025  16:53

Legia Varšava - Sparta v TV: kde sledovat Konferenční ligu živě?

Sparťanští fotbalisté se radují z proměněné penalty Lukáše Haraslína.

Fotbalisté Sparty se ve 4. kole ligové fáze Konferenční ligy představí v Polsku. Na hřišti Legie Varšava potřebují zabrat, po třech zápasech mají na kontě čtyři body. Kde můžete zápas sledovat živě i...

26. listopadu 2025  16:30

Narkoman se žloutenkou kradl v obchoďáku, při zadržení bodl ochranku injekcí

Recidivista chycený při krádeži zaútočil stříkačkou, která měla být infikována...

Mělo to být jen prosté zajištění zloděje. Devatenáctkrát trestaný recidivista, který v pražském obchodním centru ukradl potraviny, se však svému zadržení rozhodl bránit hrubou silou. Na člena...

26. listopadu 2025  16:07

Do pražských ulic vyjedou vánoční popelářská auta. Světýlka ozdobí i tramvaje

Pražští popeláři slaví vánoční svátky.

Dva svátečně ozdobené popelářské vozy se světýlky už tradičně vyrazí v předvánoční čas do pražských ulic. Pražské služby (PSAS) je vypraví v neděli, lidé je pak mohou potkat až do Nového roku. Denně...

26. listopadu 2025  15:08

Čtyřicet miliard na investice. Praha dá nejvíce do dopravy, řada projektů vázne

Ve středu se uskutečnila prohlídka finální fáze stavby Dvoreckého mostu v...

Pražská magistrátní koalice má hotový návrh rozpočtu na poslední rok tohoto volebního období, další příjmy a výdaje už bude schvalovat nová garnitura. Výsledek se nese ve stejném duchu jako jejich...

26. listopadu 2025  14:56

Jak bude vypadat terminál ve stanici Zahradní Město? Rozhodne soutěž

Slavnostní otevření nové stanice Praha-Zahradní Město (24. září 2021)

O podobě dopravního terminálu ve vlakové stanici Zahradní Město v hlavním městě nakonec rozhodne architektonická soutěž. Tu plánuje vypsat Správa Železnic (SŽ) v první polovině příštího roku....

26. listopadu 2025  14:33

Vánoční strom na Staromáku rozzáří hudba Ewy Farné, trhy navštíví statisíce lidí

Instalace vánočního stromu na pražském Staroměstském náměstí. (25. listopadu...

Už v sobotu na Staroměstském náměstí v Praze odstartují letošní adventní trhy. Rozsvícení vánočního stromu doprovodí píseň Ewy Farné Vánoce na míru. Letošní jehličnan ozdobí dvanáct kilometrů řetězů,...

26. listopadu 2025  12:32

USK Praha uzavře základní část Euroligy, proti Gdyni je obrovským favoritem

Valériane Ayayiová z USK Praha sleduje, jak míč míří do zámezí během zápasu s...

Basketbalistky ZVVZ USK Praha zakončí ve středu základní skupinu Euroligy, v níž obhajují titul. Už s jistotou postupu ze třetího místa přivítají Gdyni, která už o šanci na průnik do další fáze...

26. listopadu 2025  10:06

Na Benešovsku se převrátil autobus na bok, hasiči zachraňovali cestující žebříkem

Autobus u Choratic na Benešovsku se na poli převrátil na bok, hasiči uvázlé...

Zbytky rozbředlého sněhu na středočeských silnicích ke středečnímu ránu nezpůsobují větší problémy. Většinou jsou po ošetření sjízdné se zvýšenou opatrností. Na Benešovsku u Choratic však havaroval...

26. listopadu 2025  8:51,  aktualizováno  9:12

Musím víc přemýšlet, kál se Chaloupek po chybě. K rozhodčímu se vyjadřovat nechtěl

Záložník Bilbaa Oihan Sancet zakončuje v utkání se Slavií.

Už po šesti minutách soupeři nabídl gólovku. Na polovině hřiště chybně rozehrál a Bilbao rozjelo nebezpečný protiútok, na jehož konci ale Sanceta vychytal Staněk. „Občas se pouštím do něčeho, do čeho...

26. listopadu 2025  8:59

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Jste pořád stejní blázni, slyšel Trpišovský. Rozhodčí? Zažili jsme horší, reagoval kouč

Slávistický trenér Jindřich Trpišovský diskutuje s rozhodčím Rumšasem během...

Počtvrté v řadě ve fotbalové Lize mistrů nedali slávisté ani gól. Mají bod za třetí remízu v pátém zápase. „Kluci jeli na krev, ale na vítězství to nebylo,“ krčil rameny smířený kouč Jindřich...

26. listopadu 2025  7:25

Já a hrdina? Ale jděte. Gólman Staněk bral chválu bez emocí, děkovali mu hráči i kouč

První tutovka Bilbaa. Brankář Staněk se chystá vyrazit střelu Sanceta zblízka.

Všichni ho plácali po zádech, i od novinářů slyšel jen slova chvály. Jindřich Staněk, brankář slávistických fotbalistů, to však bral bez emocí. „Já a hrdina? Nemyslím si to. Na hřišti jsem nebyl sám,...

26. listopadu 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.