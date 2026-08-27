Policie pátrá po muži, který ukradl motorku za víc než 350 tisíc korun

Neznámý muž 14. července asi hodinu před polednem prozatím nezjištěným způsobem odcizil zaparkovaný motocykl a odjel na něm ulicí Evropská ve směru do centra.
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„Policisté z místního oddělení Vokovice zajistili kamerový záznam, na kterém je zachycen neznámý muž při odjezdu z místa krádeže, a také disponují fotografií kradeného motocyklu. Jelikož se jim muže ani motorku do současné doby nepodařilo vypátrat, žádají o pomoc širokou veřejnost,“ uvedl Richard Hrdina na webu policie.
Neznámý muž je podezřelý ze spáchání trestného činu krádeže.