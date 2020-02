„Teď vás žádám a prosím.“ Kapsářka měla u soudu emotivní proslov

Příslušníci vězeňské služby přivedli k soudnímu jednání recidivistku v černém saku, módně „roztrhaných“ džínách, na nohou měla boty s vysokým podpatkem. Víc než vizáží ale překvapila ve chvíli, kdy jí předsedkyně senátu Dana Šindelářová dala prostor, aby se k podané obžalobě vyjádřila.

„Několikrát jsem stála před soudem. Vždycky vinna. Věděla jsem za co. Nedávno jsem byla po šesti letech propuštěna z výkonu trestu. Šest let mi vzalo moji sestru. Celá rodina mi tajila, že je mrtvá. Byla to neskutečná bolest. Sáhla jsem po ďáblovi. Tím chci říct – heroin. Je to zkáza. Veškerá trestná činnost, kterou jsem předtím páchala, byla kvůli heroinu. Děkuji soudci, že mě dal na vazbu. Nechtěla jsem žít ani dýchat. Chtěla jsem jít za svojí sestrou,“ začala Horváthová svůj dramatický monolog.

„Moje maminka je dost stará. Chci, abych byla vedle ní. Chci nový start života. Nikdy jsem soud nežádala a neprosila o pomoc. Víte proč? Protože nejsem svatá. Ale tentokrát před vámi stojí nevinný člověk. Na žádné krádeži jsme nebyli domluvení. Šli jsme pro toho satana, pro heroin. Nakoupit. Na žádné krádeži... to není můj styl,“ dušovala se kapsářka.

„Teď vás žádám a prosím. Ukážu vám nový start svého života. Jsem nadšená jako nikdy předtím. Je mi 31 roků. V životě jsem nic nedokázala. Chci, aby si lidé vzali ze mě, z mé rasy, příklad. Jsem nevinná, cítím se nevinná, na žádné krádeži jsme nebyli domluvení. Nechci přežívat, nechci fetovat, nechci trpět, nechci páchat. Jako člověk člověka vás žádám a prosím – pomozte mi! Chci přestat a už se nechci vracet k drogám,“ prohlásila obžalovaná žena.



Obžalovaní z pokusu krádeže: Mercedes Horváthová, Roman Daniš a David Sivák

Státní zástupce viní Horváthovou a její dva údajné komplice z toho, že se „po vzájemné domluvě a rozdělení rolí“ pokusili loni v listopadu v Melantrichově ulici v centru Prahy okrást osmasedmdesátiletého občana Spolkové republiky Německo.



Obžalovaný Roman Daniš s Horváthovou přistoupili podle spisu k muži zezadu a z odstupu je měl jistit druh Horváthové David Sivák.



Daniš začal prohledávat batoh, který měl muž na zádech. „Pravou rukou otevřel kapsu batohu, v níž byl uložený mobilní telefon. Nepodařilo se mu však nic vytáhnout. V další kapse měl poškozený uloženou peněženku s finanční hotovostí ve výši 1 400 korun. Ani tu se obžalovanému Danišovi nepodařilo vytáhnout. Obžalovaná Horváthová byla po celou dobu v jeho těsné blízkosti. Kryla svým tělem činnost Daniše v úmyslu ztížit jeho dopadení. Obžalovaný Sivák sledoval okolí ze vzdálenosti maximálně tří metrů, aby v případě potřeby mohl zasáhnout a ostatní varovat,“ uvedl státní zástupce.

Krádež Danišovi překazila policistka z protikapsářského týmu. Chytila ho při činu. Šestadvacetiletý recidivista se doznal. „Vím, že jsem darebák, omlouvám se celému senátu, řeknu to – lajdáckej zm*d. Ale taky mám nějaký svůj kodex ulice. Aby kvůli mně seděli lidi za nic, to by mě píchlo ještě víc,“ prohlásil Daniš s tím, že kradl jen on.



§ 205 krádež Kdo si přisvojí cizí věc tím, že se jí zmocní a čin spáchá na věci, kterou má jiný na sobě nebo při sobě, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta , zákazem činnosti nebo propadnutím věci.

, zákazem činnosti nebo propadnutím věci. Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin jako člen organizované skupiny.

Všichni tři obžalovaní vědí, že pokud budou odsouzeni jako organizovaná skupina, hrozí jim přísnější trest. Horváthová se svým partnerem Sivákem tvrdí, že s krádeží nemají nic společného. Šli si prý koupit od dealera drogu a po cestě se pohádali. O tom, že Daniš, který šel pro dávku heroinu s nimi, krade, údajně nevěděli.

Soud po výslechu obžalovaných hlavní líčení odročil na začátek března. Chce vyslechnout poškozeného muže i policisty. Měl by také přehrát kamerové záznamy.



Horváthová, Daniš i Sivák zůstávají ve vazbě. Závěr jednání byl vyhrocený. K soudu přišlo několik příbuzných, kteří na prodloužení vazby reagovali křikem. Zasahovat musela justiční stráž.



O Horváthové se v médiích nepíše poprvé. V roce 2012 měla krátce před porodem, když napadla a oloupila osmdesátiletou majitelku obchodu s květinovými dekoracemi v centru Prahy. „Hodila bundu přes pult a já vidím, jak mi otvírá šuplík, kam dávám peníze,“ popsala seniorka. Krádeži chtěla zabránit, jenže Horváthová ji začala škrtit a mlátit jí hlavou o zeď.



„Ukradla mi přitom z krku zlatý řetízek. Když viděla, že pod pultem mačkám tlačítko, abych přivolala pomoc, přestala. U dveří se pak otočila a řekla mi, že měla epileptický záchvat,“ vypověděla majitelka prodejny.



Soud tehdy poslal Horváthovou za mříže na tři roky. „Trest odpovídá mimořádně sprostému způsobu provedení útoku na ženu ve vysokém věku,“ vysvětlila předsedkyně odvolacího senátu Městského soudu v Praze Jarmila Löffelmannová.



Horváthová se před spácháním loupeže dostala na svobodu díky prezidentské amnestii. „Když přičteme to, že amnestie prezidenta republiky zbavila tuto obžalovanou trestní odpovědnosti ve dvou případech, tak trest, který jí byl nyní uložen, nepovažujeme za přísný,“ dodala v květnu 2013 soudkyně.