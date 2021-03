Pandemie drtí kapsáře. Krádeží v Praze výrazně ubylo díky uzavření hranic

„Pokles u tohoto druhu trestné činnosti je výrazný. Je to dáno pandemickými omezeními, ubylo turistů, ale i pachatelů. Sedmdesát procent z nich k nám jezdí z Balkánu, z Bulharska, Rumunska. Kolegové v Evropě mají podobné zkušenosti,“ vysvětlil kriminalista Radek Mudroch, šéf Kapsa týmu, což je policejní skupina specializovaná na potírání kapsářů v centru hlavního města.

Turismus v Praze chřadne, jasně to ukazují čísla ze 4. čtvrtletí roku 2020. „Oproti stejnému období roku 2019 se ubytovalo v hlavním městě o 1 916 392 návštěvníků méně, tedy o 92,9 procenta,“ uvedl Tomáš Slavíček z Oddělení informačních služeb pražské Krajské správy Českého statistického úřadu. Konkrétně ve zmíněném období loňského roku v Praze bydlelo necelých 147 tisíc hostů.



Rekvalifikace na vloupání

Tuzemská galerka se přesto nenapravila, zkouší třeba vloupačky. Práce proto neubývá ani kriminalistům Kapsa týmu. „To, co nás nyní trápí, jsou vloupání do objektů. Posilujeme skupiny kolegů, kteří se touto trestnou činností zabývají,“ řekl Radek Mudroch.

Aktuální policejní statistiky za leden a únor 2021 registrují 198 kapesních krádeží, loni ve stejné době, tedy před začátkem protikoronavirových omezení různého druhu, šlo o 966 skutků.

Pro kapesní krádeže je typické, že se jen malou část pachatelů podaří policistům najít. Loni v únoru se to týkalo pěti procent případů, nyní je takzvaná objasněnost kapesních krádeží na na 2,5 procenta.

Kapsáři Roman Daniš, Mercedes Horváthová a David Sivák si na Starém Městě v Melantrichově ulici vybrali sedmasedmdesátiletého muže s batohem na zádech. Daniš se k němu přiblížil, zavazadlo si otevřel a rukou ho začal prohledávat. Horváthová zloděje kryla, Sivák hlídal.

Jednu z typických krádeží takto popisuje loňský rozsudek Městského soudu v Praze. Tresty u recidivistů padly ve výši do tří let. „Při trestní minulosti všech obžalovaných jsou uložené tresty v rozsahu dvou až tří let vyloženě tresty mírnými,“ zdůvodnila verdikt soudkyně Markéta Polanecká.

Rozestupy kvůli viru zloděje nezastaví

Klasický kapsářský revír těmto delikventům zmizel. Davy turistů v ulicích historického jádra patří minulosti, zahraniční návštěvníci se už nemačkají v tramvajích ani v linkách metra, které křižují střed Prahy od Vinohrad po Pražský hrad.

Kapsařina se v pandemických časech téměř bez cizích návštěvníků velkoměsta nad Vltavou stala podle kriminalistů méně výdělečnou činností. V době vrcholné turistické sezony dosahoval zisk kapsářů z jednoho „úlovku“ v průměru 12 tisíc korun. A to hlavně na účet asijských turistů, kteří u sebe obvykle nosí hotovost.

12. listopadu 2019

Organizovaným gangům z Balkánu se v časech prosperity podařilo v Praze podle kriminalistů přes kapesní krádeže dostat k velmi slušným ziskům. Milionovou škodu vyšetřovatelé přičítali před několika lety pěti členům sehraného gangu z Bosny a Hercegoviny a Chorvatska.

„Okradený spící opilec“ I tento delikt se může skrývat pod úřední kolonkou krádeže prosté-jiné na osobách.

Za první dva měsíce roku 2019 jich policie evidovala 230, loni za stejnou dobu 210, letos 64 skutků.



„Ve třech případech využili přeplněného výtahu na pražském hlavním nádraží,“ popisovali kriminalisté jedno z jejich oblíbených lovišť. Oběti tipovali mimo jiné před směnárnami, tak se jim podařilo okrást muže se 450 tisíci korun. A když se dostali při krádeži ke kartě, kterou se odemyká hotelový pokoj, vybrali jej též.

Že kapsáře nezničily koronavirové restrikce úplně, je trochu s podivem. Při důsledném dodržování bezpečného odstupu dva metry by teoreticky neměli mít šanci. Jenže nepřijít s nikým do styku ve velkoměstě zkrátka nejde.

„Ke kapesním krádežím dochází i nyní, většinou v metru, tramvaji či obchodě. Některé pachatele se již podařilo zadržet,“ shrnují detektivové.

Karty zlodějům ztěžují život

Okradenými jsou nyní hlavně Pražané, kteří si podle zkušeností policistů potrpí na platební karty a bezhotovostní styk. A profit kapesních zlodějů i proto výrazně klesl. Hotové peníze jsou anonymní, pro zloděje tedy ideální. Ale využít zcizenou platební kartu je pro obyčejného uličního chmatáka takřka nemožné, navíc její neoprávněné užití představuje další přestoupení trestního zákoníku.

Zpeněžit třeba mobil, tablet či elektroniku vytaženou z batohu, též není nyní zrovna jednoduché. Třeba proto, že jsou zavřené různé herny, bary anebo třeba bazary, tedy obvyklá místa, kde je může delikvent nabídnout a doufat v zisk.

Kapsařina zažívá ekonomickou recesi, ale podle expertů z ulic jen tak nezmizí. Nedá se očekávat, že by kapsáři následovali osud skořápkářů, ruličkářů anebo pouličních směnárníků, náležejících k folkloru metropole 80. a 90. let.