Sto tisíc v drobných. Policie hledá muže, který z auta ukradl dvacet kilo mincí

Policie po podezřelém zatím bezvýsledně pátrá už od poloviny loňského prosince. Nyní se rozhodla zveřejnit uvedené video, které má k dopadení zloděje přispět.
„Muž auto značky Škoda Kodiaq otevřel zatím neznámým způsobem na parkovišti jinonického obchodního centra,“ uvedl policejní mluvčí Jan Rybanský. „Celý vůz prohledal a odnesl si z něj necelé čtyři tisíce v bankovkách a dalších sto tisíc v padesátikorunových mincích uložených v plastové krabici,“ upřesnil.
Zloději si z chaty na Karlovarsku odnesli stříbrné mince za tři miliony
S přihlédnutím k tomu, že padesátikorunová mince váží přibližně 10 gramů a 100 tisíc korun tvoří dva tisíce těchto minci, celkem tedy zloděj v plastovém boxu odnesl dvacet kilogramů mincí.
„Podezřelého velmi dobře zachytily bezpečnostní kamery, a tak známe jeho tvář. Pokud ho poznáváte nebo víte, kde se nachází, prosím, kontaktujte linku 158,“ apeluje na případné svědky.