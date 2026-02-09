Podle kamerových záznamů dvojice prodejnou Lidl v Nárožní ulici procházela, cestou si dala do vozíku prázdnou krabici od zboží a po příchodu k akumulátorům začala do ní baterie značky Parkside bez váhání skládat. S vozíkem, který naplnili ještě dalšími výrobky, pak muži bez zaplacení vyjeli ven z prodejny.
„Tímto způsobem zmizelo z regálu celkem deset baterií v hodnotě necelých sedmnáct tisíc korun. Obracíme se proto na širokou veřejnost s žádostí o spolupráci při pátrání. Pokud podezřelé poznáváte, kontaktujte linku 158,“ žádá mluvčí pražské policie Jan Rybanský.
Policisté kromě této dvojice pátrají také po muži v černé mikině s kapucí, který na podezřelé čekal u vchodu do prodejny a z místa následně odešel společně s nimi pryč.
„Případ byl kvalifikován jako trestný čin krádeže, za což v případě odsouzení hrozí až dvouletý trest odnětí svobody,“ doplnil policejní mluvčí.
