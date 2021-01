Pomáhal ženě s taškami, hledaný muž mu zatím ukradl nastartované auto

Případ se odehrál ve středu chvíli po 21. hodině v Sudoměřické ulici. Sedmačtyřicetiletý muž vezl do jednoho z tamních domů svou známou a pomohl jí s plnými taškami do vchodu.

„Bohužel však nechal nastartované vozidlo a více než jemu se věnoval ženě. To neušlo pozornosti kolemjdoucího, který využil situace, do vozidla nepozorovaně nasedl a odjel směrem do metropole,“ uvedl policejní mluvčí Jan Rybanský. Okradený muž vzápětí zavolal na číslo 158.

Ukradenou hondu o několik minut později zahlédla policejní hlídka v Ondříčkově ulici. Řidič se pokusil ujet, ale po chvíli zastavil v křižovatce. Policisté při jeho zadržení museli použít donucovací prostředky.

Tento pětatřicetiletý muž nemá podle policie řidičský průkaz a v minulosti měl i několik zákazů řízení. Záhy se přišlo na to, že muž je dokonce v celostátním pátrání.

„Zadržený je podezřelý ze spáchání trestných činů krádež a neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku,“ dodal Rybanský.

Protože muž páchal trestnou činnost v době nouzového stavu, může jít do vězení až na osm let.