Gang v Praze ukradl dvacet aut za 4,5 milionu. Vozy chtěli zloději rozebrat

Policisté zjistili, že krádeže se odehrávaly od února v nočních hodinách. Skupina pachatelů se zaměřovala na značky Škoda a Volkswagen. Zatím nezjištěným způsobem se dostali do vozu a během chvilky s ním odjeli.
„S rostoucím počtem odcizených aut se případem začali zabývat kriminalisté, kteří se po dlouhém a rozsáhlém operativním šetřením dostali na stopu podezřelým, které později za využití zásahové jednotky v jeden čas zadrželi,“ popsal mluvčí.
Tři ze zadržených byli v minulosti ve vězení za krádeže, odpykali si od dvou do sedmi let. „Jeden z nich tak rovnou putoval do výkonu trestu, jelikož porušil podmínečné propuštění, a dva další jsou stíháni vazebně,“ uvedl Hrdina.
Kriminalisté několik aut zajistili dřív, než je pachatelé stihli rozebrat. K majitelům se tak vrátila vozidla za téměř milion korun.