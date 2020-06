Motorkář naboural při honičce do auta, běžel se schovat do Stromovky

Podezřelé registrační značky na motocyklu si policisté všimli v ulici Milady Horákové v pátek po půlnoci. Chvíli za řidičem jeli, aby si ověřili, že značka patří na jinou motorku. Jakmile rozsvítili majáky, začal řidič ujíždět.

„Celé pronásledování netrvalo dlouho, jelikož řidič nezvládl řízení a v ulici Nad Královskou oborou havaroval do zaparkovaného auta. To ho však neodradilo a i přesto, že byl po nehodě zraněný, utekl před policisty do Stromovky,“ sdělila mluvčí policie Violeta Siřišťová.



V parku policisté muže zadrželi a zjistili, že měl hned několik důvodů k tomu, aby před nimi ujížděl. Měl zákaz řízení, jel pod vlivem drog a navíc na kradené motorce.

„Muž si vyslechl podezření ze spáchání trestných činů maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, ohrožení pod vlivem návykové látky a neoprávněného užívání cizí věci,“ dodala Siřišťová s tím, že muži hrozí až dva roky vězení.