Vodu při údržbě vodojemu Kozinec zamořily výpary z nátěru

Autor: ,
Vodu při údržbě vodojemu Kozinec u Prahy zamořily výpary z nátěru, pitnou vodu lidem v Holubicích, pod které patří i část Kozince, dodávají cisterny. Obyvatelé si už několik dní stěžují, že voda z vodovodního řadu zapáchá.
foto: Zdeněk NěmecMAFRA

V obci cisterny budou, dokud laboratorní analýza nepotvrdí, že je kvalita vody v síti vyhovující. Nejbližší odběr vzorků bude v pondělí, výsledky vodárny neprodleně zveřejní, informovaly na webu Středočeské vodárny a obec Holubice.

Vodárny ve zveřejněné zprávě uvedly, že ve čtvrtek byla v rámci pravidelné údržby natřena podlaha v armaturní komoře. „Použitá barva Izoban (používá se například pro nátěry bazénů) není určena pro kontakt s pitnou vodou, proto ji používáme pouze v armaturních prostorách, kde k takovému kontaktu nedochází,“ informovaly vodárny. Podle nich je akumulační nádrž s pitnou vodou je od armaturní komory stavebně oddělená a uzavřený byl i vstup, přesto výpary vodu kontaminovaly.

Cvičení v Praze simulovalo znečištění vody neznámou látkou, zasahovali i vojáci

„Důvodem byl pokles hladiny vody v nádrži v době, kdy byla v armaturní komoře zvýšená koncentrace výparů – ty pronikly do prostoru nad volnou hladinou a rozpustily se v pitné vodě. Nádrž nelze uzavřít hermeticky, protože se hladina vody průběžně mění,“ vysvětlily vodárny. Nyní pokračuje odkalování systému a nově přiváděná voda je podle nich v pořádku, ale ve vodě ve vodovodních přípojkách může až do jejich propláchnutí zbytkový zápach zůstávat.

V pondělí se má vedení obce sejít se zástupci vodáren. „V tuto chvíli stále platí daná omezení: vodu nepoužívejte k pití ani na vaření. Po obci budou nadále k dispozici průběžně doplňované cisterny. Informace k provozu Mateřské školy Holubice: provoz nebude omezen, v areálu MŠ je přistavena samostatná cisterna a při provozu budou dodržována bezpečnostní a hygienická opatření,“ uvedla obec na webu.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Vstoupit do diskuse

Jak pokračuje rekonstrukce pražského smíchovského nádraží?

Nejčtenější

Obchod za čtvrt miliardy. Vila podnikatele Dejčmara na Vinohradech se prodala

Vila na pražských Vinohradech se prodává za čtvrt miliardy korun. (30. července...

Vinohradská vila z roku 1906 už má novou majitelku. Za 11,5 milionu dolarů, což je přepočtu zhruba 240 milionů korun, historickou vilu od podnikatele a investora Václava Dejčmara koupila podnikatelka...

Dívka zemřela při střetu s tramvají, zpod soupravy ji vyprošťovali pomocí jeřábu

Tramvaj v pražské Bělohorské ulici srazila dívku, která na místě zemřela. (13....

Tramvaj v pátek na pražském Břevnově srazila nezletilou dívku, která skončila zaklíněná pod vozem. Na místě zemřela. Provoz v Bělohorské ulici byl oboustranně pozastaven, uvedl pro iDNES.cz mluvčí...

Slavia - Sparta 3:1, úprk za titulem, hosté vyhráli půli, pak propadli při standardkách

Tomáš Chorý oslavuje vyrovnávací gól na 1:1 v 57. minutě utkání proti Spartě.

Pokud nejpozději na konci května nebudete číst, že Slavia ve fotbalové lize obhájila titul, bude to obrovský šok. V neděli v 316. derby po obratu ve druhém poločase porazila Spartu 3:1 a deset zápasů...

Na Letné hořelo plynové potrubí, zničené jsou fasády i byty. Viníkem zřejmě stavbaři

Požár plynu v pražských Holešovicích. (10. března 2026)

Čtyři hodiny trval dnes požár plynového potrubí v obydlené ulici v Praze 7 na Letné poblíž budovy ministerstva vnitra. Od plamenů chytly také dva domy, v nichž požár poničil několik bytů. Nikdo se...

Na premiéru filmu o Livii Klausové přišli v Praze Zeman, Bohdalová či Schillerová

Bývalá první dáma Lívia Klausová na slavnostní premiéře dokumentárního filmu...

Ve čtvrtek vstoupil do českých kin celovečerní dokument o bývalé první dámě Livii Klausové. Nabídl vhled do kariérního i osobního života bývalé první dámy a někdejší diplomatky. Na slavnostní...

Zaměstnanci magistrátu někdo hodil za plot kančí hlavu. Podle něj možná výhružka

Kančí hlava, kterou někdo hodil na pozemek zaměstnanci pražského magistrátu.

Zaměstnanci pražského magistrátu, který je členem týmu zaměřeného na rozkrývání korupčních kauz, někdo v neděli ráno hodil na chatě přes plot kančí hlavu. On i jeho nadřízená, náměstkyně pro životní...

15. března 2026  16:11,  aktualizováno  19:49

Vodu při údržbě vodojemu Kozinec zamořily výpary z nátěru

Pro pitnou vodu museli v minulých dnech chodit k cisternám lidé v Lukovečku na...

Vodu při údržbě vodojemu Kozinec u Prahy zamořily výpary z nátěru, pitnou vodu lidem v Holubicích, pod které patří i část Kozince, dodávají cisterny. Obyvatelé si už několik dní stěžují, že voda z...

15. března 2026  19:43

ONLINE: Sparta - Slovácko 3:1, domácí po půli zvyšují vedení, jásá Kadeřábek

Sledujeme online
Fotbalisté Sparty se radují z gólu Jakuba Martince proti Slovácku.

Sparťanští fotbalisté chtějí stáhnout náskok vedoucí Slavie opět na 10 bodů. Na závěr 26. kola Chance Ligy hrají doma se Slováckem, zápas má výkop v 18.30 a sledovat ho můžete v podrobné online...

15. března 2026  17:38,  aktualizováno  19:36

Sparta - Kladno 3:2P. Drama pro Pražany, postup do čtvrtfinále jim vystřelil Chlapík

Sparťanští hokejisté se radují z vítězného gólu Filipa Chlapíka v prodloužení...

O moc vyrovnanější už tato série být nemohla. Maximální počet pěti zápasů, z toho čtyřikrát se hrálo nad rámec základní doby. Vítězství v nečekaně dramatickém předkole play off hokejové extraligy...

15. března 2026  14:20,  aktualizováno  18:47

Plzeň - Bohemians 2:0, výhru domácích pečetil z penalty Krčík, Frühwald nedohrál

Plzeňští fotbalisté se radují z gólu Mohameda Toureho v utkání proti Bohemians.

Plzeňští fotbalisté se osamostatnili na třetí příčce ligové tabulky. Ve 26. kole doma porazili Bohemians 2:0. Skóre otevřel v první půli střídající Toure a pojistku přidal 10 minut před koncem Krčík...

15. března 2026,  aktualizováno  17:50

První čokoládu jsme míchali v kuchyni, teď vozíme medaile. Manželé oživili slavnou Lidku

Premium
Pavel a Lada Bartošovi s čokoládami oceněnými ve světové soutěži Academy of...

Čokoláda. To slovo zazní v tomto textu mnohokrát, hraje v něm totiž hlavní roli, hned vedle manželů Lady a Pavla Bartošových, kteří v Kutné Hoře vracejí slavné jméno kdysi zaniklé čokoládovně Lidka....

15. března 2026

Dívce se udělalo nevolno a na Matějské vypadla z atrakce, má poraněnou hlavu

Kolotočář Helfer na Matějskou pouť v Praze jezdí přes 60 let a provozuje...

Z atrakce na Matějské pouti vypadla v sobotu večer dívka v dospívajícím věku. Podle informací policie byla zajištěná podle pravidel, udělalo se jí však nevolno, neudržela se a při pádu si poranila...

15. března 2026  11:03

Senioři nemají kde stárnout, míst v domovech je málo. Někteří čekají i roky

Velká Bíteš je v pořadí třetím domovem se zvláštním režimem v síti SeniorGarden.

Obyvatelstvo Prahy stárne, navíc město neustále bobtná kvůli nové zástavbě. Míst, kde by se postarali o seniory, kteří už nemohou žít sami, ale dostatečně nepřibývá. Magistrát sice postupně navyšuje...

15. března 2026  10:03

Zlín - Slavia 1:3, domácí udeřili až v závěru, hosty nasměrovali k výhře tři střelci

Slávisté se radují z gólu Mojmíra Chytila.

Z luxusního náskoku je rázem ještě příjemnější. Slávističtí fotbalisté vedou před nedělním utkáním druhé Sparty českou nejvyšší soutěž už o třináct bodů. Ve 26. kole zvítězili ve Zlíně přesvědčivě...

14. března 2026  20:03

Dukla - Jablonec 2:0, domácí prolomili střeleckou smůlu díky Gilbertovi a Penxovi

Jablonecký útočník Jan Chramosta v utkání proti Dukle

Na gól čekali přes jedenáct hodin herního času. Ve 26. kole Chance Ligy proti Jablonci ale fotbalisté pražské Dukly skórovali díky Gilbertovi a Penxovi hned dvakrát během čtyř minut a zvítězili 2:0.

14. března 2026  17:45

Boleslav - Pardubice 2:0, prodloužení neporazitelnosti, triumf vystřelil Ševčík

Mladoboleslavští hráči slaví gól proti Pardubicím.

Důležitou výhru si ve 26. ligovém kole připsali fotbalisté Mladé Boleslavi. Trefy Ševčíka a Kabonga zařídily triumf 2:0 nad Pardubicemi, díky kterému Středočeši prodloužili sérii neporazitelnosti a...

14. března 2026  17:28

VIDEO: Muž ukradl vůz u benzinky, při úprku z něj chtěl za jízdy vystoupit

Řidič chtěl při úprku vystoupit z jedoucího auta

Příležitosti využil čtyřicetiletý cizinec, který ujel cizí nastartovanou škodovkou od benzinky v ulici Evropská v Praze 6. Když jej na Jižní spojce dostihli policisté, začal zběsile ujíždět a po...

14. března 2026  16:51

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.