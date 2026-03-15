V obci cisterny budou, dokud laboratorní analýza nepotvrdí, že je kvalita vody v síti vyhovující. Nejbližší odběr vzorků bude v pondělí, výsledky vodárny neprodleně zveřejní, informovaly na webu Středočeské vodárny a obec Holubice.
Vodárny ve zveřejněné zprávě uvedly, že ve čtvrtek byla v rámci pravidelné údržby natřena podlaha v armaturní komoře. „Použitá barva Izoban (používá se například pro nátěry bazénů) není určena pro kontakt s pitnou vodou, proto ji používáme pouze v armaturních prostorách, kde k takovému kontaktu nedochází,“ informovaly vodárny. Podle nich je akumulační nádrž s pitnou vodou je od armaturní komory stavebně oddělená a uzavřený byl i vstup, přesto výpary vodu kontaminovaly.
„Důvodem byl pokles hladiny vody v nádrži v době, kdy byla v armaturní komoře zvýšená koncentrace výparů – ty pronikly do prostoru nad volnou hladinou a rozpustily se v pitné vodě. Nádrž nelze uzavřít hermeticky, protože se hladina vody průběžně mění,“ vysvětlily vodárny. Nyní pokračuje odkalování systému a nově přiváděná voda je podle nich v pořádku, ale ve vodě ve vodovodních přípojkách může až do jejich propláchnutí zbytkový zápach zůstávat.
V pondělí se má vedení obce sejít se zástupci vodáren. „V tuto chvíli stále platí daná omezení: vodu nepoužívejte k pití ani na vaření. Po obci budou nadále k dispozici průběžně doplňované cisterny. Informace k provozu Mateřské školy Holubice: provoz nebude omezen, v areálu MŠ je přistavena samostatná cisterna a při provozu budou dodržována bezpečnostní a hygienická opatření,“ uvedla obec na webu.
