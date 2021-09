V Kouřimi zvolili starostu, řeší jeho střet zájmů i sebevraždu předchůdkyně

Novému starostovi dalo hlas ve veřejné volbě patnáctičlenného zastupitelstva osm jeho členů, a nejtěsnějším rozdílem tak rozhodlo o jménu nové hlavy města.



Pro opoziční protikandidátku Vendulu Dvořákovou (Nezávislí pro Kouřim) zvedlo ruku sedm zastupitelů. Novou místostarostkou se pak stala Jana Havlíčková z koaličního sdružení Kouřim - náš domov.



Volbu přitom provázely protichůdné názory na možný střet zájmů nově jmenovaného starosty Čepeláka. Ten je totiž jednatelem společnosti ZIPR, jež provozuje městský vodovod a kanalizaci.

„Vzhledem k tomu, že jsem možné diskuze na toto téma předpokládal, oslovil jsem oddělení metodiky a kontroly střetu zájmů ministerstva spravedlnosti. Od jeho úředníků jsem obdržel stanovisko, že se o střet zájmů nejedná,“ řekl MF DNES tajemník kouřimské radnice Josef Klouda.



Čepelákova firma ZIPR má s městem smlouvu na dalších deset let a propojení nového starosty s obecními financemi se nelíbí opozičním zastupitelům, kteří jeho volbu kritizovali.



„Při středečním jednání zastupitelstva pan Čepelák říkal, že údajně firmu ZIPR, která má od města v pronájmu vodovody a kanalizace, předává kolegyni. To jsem si ale ještě neověřovala. Město však každý rok schvaluje cenu vodného a stočného, což jsou příjmy firmy starosty Čepeláka. Proto to považujeme za střet zájmů,“ sdělila opoziční zastupitelka Dvořáková.



Ta přiznává, že podle zákona by napojení nového starosty na městské finance mělo být sice v pořádku, ale nikoliv už z etického hlediska. „Bylo by totiž opravdu zvláštní, kdyby pan Čepelák v jedné kanceláři podepisoval objednávku po svou firmu a ve druhé by městu vystavoval fakturu,“ zdůraznila Dvořáková.

Sám starosta Čepelák své působení ve firmě ZIPR jako střet zájmů nevnímá. „To ostatně potvrdilo i ministerstvo spravedlnosti. Společnost má nyní dva jednatele – mě a mou kolegyni. Pokud to však bude nutné, vedení firmy jí přenechám,“ řekl MF DNES Čepelák.

Dopis na rozloučenou

Redakce zároveň zjistila nové okolnosti sebevraždy bývalé starostky Chmelové, která svůj život ukončila 4. srpna skokem z okna městského úřadu. Pár dní před svým tragickým činem napsala dopis, ve kterém poodhalila své útrapy a rezignovala na svůj post. Zřejmě nikdo však netušil, že jde o jakýsi dopis na rozloučenou.

„Paní starostka svůj dopis napsala, když zkraje léta plánovala rezignaci na svojí funkci. Když mě s jeho obsahem seznámila, řekla mi, že si přeje, aby byl později zveřejněný. A to jak všem zastupitelům, tak v městském zpravodaji i na Facebooku. Ale vzhledem k tomu, že text obsahoval dost osobní věci, tak jsem se rozhodl jej předat pouze zastupitelům,“ přiznal kouřimský tajemník Josef Klouda.

Ten nicméně nechce spekulovat o tom, jestli zmíněné psaní považovala jeho autorka od počátku jako dopis na rozloučenou. „Já jsem absolutně netušil, že se něco takového může vůbec stát, a že se tímto dopisem loučí,“ podotkl Klouda.

Podle důvěryhodného zdroje MF DNES z kouřimské radnice se bývalá starostka v dopise mimo jiné vyjadřovala negativně k jednomu ze zastupitelů a popřála obyvatelům města pohodový život.



„Proč to udělala, ví asi jen ona sama a jeden ze zastupitelů. Nicméně v dopise píše, že jí v červnu umřel nejbližší člověk. Nešlo o člena rodiny, ale o důvěrného přítele. Prý to pro ní byla moc bolestivá rána. Za jejím činem tak podle mě stojí osobní důvody a nikoliv politika nebo snad kritika z řad opozice. Zaměstnanci úřadu mi navíc řekli, že to nebylo poprvé, co se pokusila o sebevraždu,“ dodal zdroj MF DNES z kouřimské radnice.



Na práci i odkaz své matky bude chtít nyní navázat syn zemřelé starostky Libor Chmel, který byl ve středu zvolen do kouřimského zastupitelstva za odstoupivší Janu Moskalovou (Kouřim – náš domov).