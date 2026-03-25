V domě začal hořet odpad, kouř zaplnil prostory tanečního klubu

„V 7:22 vyjely naše jednotky v druhém poplachovém stupni k nahlášenému zakouřenému suterénu na rohu ulice Sokolská a Pod plynojemem,“ uvedl mluvčí pražských hasičů Vojtěch Rotschedl.
Následným průzkumem hasiči zjistili, že kouř způsobil požár odpadu v klubu. V době, kdy začalo hořet, se v prostorách klubu nikdo nenacházel, a tak nebyla zapotřebí evakuace.
Na místě zasahovali i pražští policisté. „Jednalo se o technickou závadu, kdy nedocházelo ke správnému odvětrávání prostoru,“ uvedl mluvčí pražských policistů Jan Daněk.
Podle policistů zatím nebyla zjištěna konečná škoda.