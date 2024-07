Horké dny potrápí Pražany. Zchladit se mohou v Čestlicích nebo u Džbánu

Častým programem Pražanů i turistů bude v nadcházejících měsících dozajista útěk před tropickým počasím. A ten je možný nejlépe někam k vodě, kde je osvěžení na dosah ruky.

Oblíbeným místem ke koupání nejen v letních měsících je Aquapalace Praha v Čestlicích, kde je letošní sezona zasvěcená největší zemi Jižní Ameriky.

„Brazilskou atmosféru pocítí návštěvníci v celém areálu. Vodní svět nabízí denně animace s brazilskou tematikou pro děti každého věku. Chybět nebudou ani taneční večery nebo koncerty či autogramiády. Všechny naše restaurace a bary pak nabízí vybranou brazilskou gastronomii a jedinečné míchané drinky, které si lze vychutnat přímo ve vodě,“ popisuje Vladana Horáková, generální ředitelka Aquapalace Praha.

6. června 2024

Letní silvestr

Během celého léta čeká návštěvníky aquaparku pestrý tematický program. Každý čtvrtek se například konají karnevalové taneční večery. Zajímavou akci je třeba také Letní silvestr, který se koná 31. července.

„Tradice této akce vznikla v době pandemie, kdy nás střídavě zavírali a otevírali. Jedno léto nás právě takhle otevřeli a my neměli tušení, jak to bude v zimě, a tak jsme nečekali,“ sděluje Horáková. V den akce bude aquapark otevřený až do jedné hodiny ranní. Na účastníky akce čeká například laserová nebo ohnivá show v prostorách pláže.

Kromě aquaparků jako je Aquapalace, Letňany Lagoon nebo třeba Šutka v Praze 8 mají lidé v metropoli možnost navštívit také spoustu venkovních koupališť. Například v případě koupaliště Petynka v Praze 6 provozovatelé pro letošní sezonu kompletně zrenovovali tobogán a nechali také nainstalovat závory na parkovišti. Koupaliště Divoká Šárka nabízí kromě dvou bazénů, menšího tobogánu a hřiště na plážový volejbal i mimořádně malebné přírodní prostředí Šáreckého údolí.

Letos opět ke Džbánu

Odpočívat u vody mohou lidé i letos u vodní nádrže Džbán na Veleslavíně, kde už loni zpřístupnila relaxační plochu s možností koupání Praha 6 v reakci na dlouhodobé uzavření koupaliště Džbán.

Hlavní areál uzavřel provozovatel v roce 2022, a to kvůli špatnému technickému stavu. Podmínkou rekonstrukce ale podle majitelů je umožnění výstavby podél Evropské ulice, proti čemuž je ale dlouhodobě radnice Prahy 6.

Zapůjčit si je zde možné lehátka a houpací sítě nebo třeba paddleboardy. Nově jsou v letošním roce na místě instalované sprchy a je zavedený symbolický poplatek dvacet korun za celodenní vstup. „Doufáme, že po jeho zavedení zde budou mít rekreanti větší klid, bezpečí a pořádek,“ konstatuje pověřenec pro veřejný prostor a areál Džbán Štěpán Barták (Praha 6 sobě).

Ráj nudistů

Ještě větší přírodní koupaliště než Džbán je Hostivařská přehrada, která je také největší vodní plochou v Praze. Je součástí přírodního parku Hostivař-Záběhlice a do areálu se najednou vejde až 15 tisíc lidí. Místo je oblíbenou destinací pro nudisty, jejichž pláž je oddělená od té hlavní lesem.

Otevřené je také koupaliště Motol, jehož budoucnost je nejistá. Zázemí je totiž ve špatném technickém stavu a řadu let se mluví o jeho přestavbě.

Momentálně je ale předmětem řady sporů a to jak mezi místními spolu s Prahou 5 a magistrátem, tak uvnitř pražské koalice. Projekt, který magistrát představil se totiž tamním obyvatelům a vedení městské části zdál předimenzovaný, jelikož nová budova měla například nabídnout i wellness. Praha 5 nechala vypracovat studii, která počítá s menší zástavbou, nicméně obě strany už více než rok hledají shodu.

Otázkou navíc je, zda vůbec k nějaké přestavbě dojde. „Celoměstsky nezbytná investice to není, město to v žádném případě nebude financovat,“ řekl na poslední schůzi pražského zastupitelstva radní pro finance Zdeněk Kovářík (ODS). Náměstkyně pro životní prostředí Jana Komrsková (Piráti) nicméně zdůraznila, že bez opravy budou muset jít stávající stavby k zemi.