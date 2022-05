Politici se vzájemně obviňují kvůli koupališti Džbán, které zůstane zavřené

S tím nesouhlasí lídr Prahy sobě Jan Čižinský, který poukazuje na napojení vlastníka areálu na ODS. Teď mu za to přišla výzva k omluvě od předsedy pražských zastupitelů ODS Zdeňka Zajíčka, kterou aspirant na primátora odmítá. Co bude dál s areálem, zatím jasné není.

Areál u Džbánu vydražila v roce 2012 firma Molepo za zhruba 53 milionů korun. Na těchto pozemcích podél Evropské ulice chce Molepo stavět bytové domy. Požadovanou změnu územního plánu, která je pro výstavbu potřebná, nicméně zastupitelstvo hlavního města na svém únorovém zasedání zamítlo.

„Džbán = Čapí hnízdo“

Zdeněk Zajíček žádá od lídra Prahy sobě a pražského zastupitele Jana Čižinského omluvu za jeho tvrzení o prodeji pozemků v okolí Džbánu v roce 2011. Vyplývá to z předžalobní výzvy adresované Čižinskému.

Ten letos v únoru mimo jiné uvedl, že politici ODS Zajíček a pražská zastupitelka Alexandra Udženija tehdy nechali prodat pozemky v okolí koupaliště soukromé firmě, která má vazby na jejich politickou stranu. Podle Zajíčka jsou Čižinského výroky v této věci nepravdivé. Kritiku už dříve ostře odmítla i Udženija. Lídr Prahy sobě pro MF DNES uvedl, že se podobnými kroky nenechá zastrašit.

„Pan Zajíček a paní Udženija tvrdí, že nemohli nic dělat, že je obviňujeme neprávem. My tvrdíme, že mohli a měli získat Džbán pro Pražany, do majetku hlavního města. Praha se mohla do dražby přihlásit prostřednictvím některé ze svých městských firem. Praha také mohla, jak doporučoval likvidátor, koupit sousední pozemek a mít předkupní právo,“ sděluje Čižinský.

Zajíček po Čižinském žádá omluvu také za příspěvek s názvem „Džbán = Čapí hnízdo pražské ODS“, který lídr Prahy sobě na svém Facebooku zveřejnil v únoru. V něm Čižinský uvedl, že zástupci ODS, Zajíček tehdy jako náměstek na ministerstvu financí a Udženija jako pražská radní pro majetek, porušili memorandum ze září 2011, podle něhož měly pozemky v majetku likvidovaného státního podniku Pražská kanalizace a vodní toky připadnout Praze.

Kdo je na koho napojen?

Pražská ODS navíc v reakci na tvrzení na Facebooku obvinila Čižinského z možného střetu zájmů.

„V průběhu projednávání kauzy se objevily také nové informace týkající se možného střetu zájmů Jana Čižinského a jeho hnutí Praha sobě. Toto hnutí totiž dostalo v roce 2018 sponzorský dar 1 milion korun od společnosti bpd partners, která vlastní svůj již realizovaný projekt a další plochy u Džbánu přímo sousedící s pozemky, na které poukazuje Jan Čižinský,“ uvedla strana 24. února. Lídr Prahy sobě v e-mailu pro MF DNES jakékoliv pochybení popřel.

Molepo chce podle svého mediálního zástupce Jakuba Splavce stavět bytové domy v ulici Evropská, kde by měly doplnit stávající zástavbu a fungovat jako hluková stěna, oddělující rušnou dopravní tepnu od volnočasového areálu a přírodní lokality. Plánované budovy by podle Splavce měly být nižší než nynější okolní zástavba.

Mapa na obrázku zobrazuje aktuální žádost firmy Molepo o změnu územního plánu. Plánovaná výstavba je znázorněna červeně, žlutá je rekreační části koupaliště, kde se firma stavět nechystá.

V Šárce, v oblasti rekreačního areálu Džbán ani v jejich nejbližším okolí se dle slov firmy nikdy stavět nebude. „Cílem společnosti Molepo je vhodně doplnit zástavbu podél Evropské,“ prohlásil Splavec. Do koupaliště chce navíc firma investovat 100 milionů korun na rekonstrukci stávajících objektů.

Musí spolu mluvit

Celá kauza znamená pro Pražany především skutečnost, že letos se ke Džbánu slunit nepůjdou. Zamítnutím podnětu ze strany zastupitelstva se však podle náměstka primátora pro územní rozvoj Petra Hlaváčka (TOP 09) nic neřeší, firma ho může podat znovu. „Šance je jen v jednání o řešení s vlastníky, kteří k němu jsou ochotní,“ míní Hlaváček. Do zářijových voleb tak posun v kauze nelze čekat.