Šest a půl tuny v černém. Kotva z poslední tuzemské námořní lodi dorazila do Česka

  15:09
První část poslední československé námořní lodi Třinec, šest a půl tuny vážící kotva, ve čtvrtek dopoledne dorazila z nizozemského přístavního města Rotterdam do Nymburka. V dalších týdnech by se měla přemístit do Třince, kde bude ozdobou revitalizovaného náměstí T. G. Masaryka.
Kotva z poslední československé námořní lodi Třinec. (12. února 2026)

foto: ČTK

Kotva z poslední československé námořní lodi Třinec (12. února 2026)
Kotva z poslední československé námořní lodi Třinec. (12. února 2026)
Kotva z poslední československé námořní lodi Třinec. (12. února 2026)
Kotva z poslední československé námořní lodi Třinec (12. února 2026)
Celá loď Třinec by se na cestu z Rotterdamu do polského Štětína, kde ji čeká oprava, měla vydat na přelomu let 2026 a 2027. Další etapy projektu Třinec jede domů jsou nyní v jednání, řekl ve čtvrtek Martin Bednář z České lodní společnosti. Organizace provozuje Námořní muzeum ve Veletově na Kolínsku, jež za projektem záchrany lodi stojí.

„Je to pro nás historický okamžik, dnešním dnem se na území České republiky dostala kotva z legendární lodi Třinec, taková, kterou používaly stejné typy lodí v naší námořní flotile,“ řekl ve čtvrtek Bednář. Kotvu, která v Rotterdamu získala černý nátěr, s pomocí jeřábu složili z kamionu na nábřeží v Nymburce. Tam by ji na konci února měli při oficiální akci přivítat i zástupci vedení města Třinec a Moravskoslezského kraje.

Zemřel legendární vltavský kapitán Mario Juhas, po řekách se plavil od mládí

Náklady na pořízení kotvy a její dopravu do Česka přesáhly 210 tisíc korun. Česká lodní společnost na to získala dotaci od Moravskoslezského kraje. O ceně za celou poslední loď z československé flotily, kterou si nyní v Nizozemsku pronajímá přepravní společnost, nyní muzeum s majitelem jedná. Cílem je odkup plavidla a jeho návrat do českého vlastnictví.

„Po nezbytných opravách v Polsku se bude další osud lodi odvíjet od výsledků jednání, které se v současné době vedou. V rámci mezinárodní spolupráce na tomto projektu se jedná i o tom, že některé součásti lodě by získalo například Slovenské technické národní muzeum,“ řekl Bednář.

Kotva z poslední československé námořní lodi Třinec (12. února 2026)
Kotva z poslední československé námořní lodi Třinec. (12. února 2026)
Kotva z poslední československé námořní lodi Třinec. (12. února 2026)
Kotva z poslední československé námořní lodi Třinec. (12. února 2026)
Kotva z poslední československé námořní lodi Třinec (12. února 2026)
Flotila Československé námořní plavby byla ve své době druhou největší flotilou z vnitrozemských států na světě. Československá námořní plavba vlastnila 44 lodí, její historie skončila v roce 1998, kdy byly zbývající lodě postupně rozprodány. Loď Třinec, dlouhá zhruba 199 metrů a široká 24,5 metru, tehdy skončila v rukou nizozemské přepravní firmy.

Po 23 letech aktivní plavby zakotvila v Rotterdamu, kde se stala pod jménem Marcor Bulk skladovacím plavidlem sypkých materiálů, což ji zachránilo před likvidací. Nizozemská firma však postavila nové překladiště na souši, loď už proto nemá využití a hrozilo jí sešrotování. Prostory lodi kromě technických komponentů obsahují původní nábytek, vybavení kajut, příslušenství kuchyně a dokonce i osobní předměty.

