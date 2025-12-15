Pozor na kotle, letos už zabíjely. Přibývá zásahů při úniku oxidu uhelnatého

Následky naštěstí nebyly fatální, přesto bylo třeba věnovat péči hned několika pacientům, včetně dětí.
„Jednoho dospělého a čtyři děti jsme převezli do kladenské nemocnice, kde podstoupí terapii v termobarické komoře. Všichni jsou ale mimo ohrožení života,“ konstatovala mluvčí středočeských záchranářů Monika Nováková.
Když to jde, ihned vyvětrat
Právě s nástupem chladnějšího počasí jsou podle záchranářů podobné výjezdy poměrně časté. Příčinou bývá únik nebezpečných látek při nekvalitním spalování v topidlech, která nejsou v dobrém stavu. Stejně tomu bylo také ve zmiňovaném nejčerstvějším případě. Navíc ve stejné lokalitě došlo k podobné nešťastné události opakovaně.
„Zasahující hasiči naměřili zvýšené hodnoty oxidu uhelnatého hlavně v kotelně. Kotel proto vyloučili z dalšího užívání a celou budovu odvětrali,“ uvedla mluvčí Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje Tereza Sýkora Fliegerová.
Ne vždy ale dramatický zásah končí s jen dočasnými následky na zdraví. Začátkem letošního dubna se při úniku oxidu uhelnatého stala tragédie v Dolních Břežanech. V rodinném domě se ho tam nadýchali čtyři lidé. „Tři z nich byli v bezvědomí a skončili v nemocnici. Jednoho museli záchranáři resuscitovat, bohužel neúspěšně,“ řekla k události mluvčí středočeské policie Michaela Richterová.
Zmiňovaný oxid uhelnatý je totiž nejen mimořádně nebezpečná, ale také obtížně identifikovatelná látka. Jde o bezbarvý plyn bez zápachu, který vzniká nedokonalým spalováním organických látek. Při vdechování se ale váže místo kyslíku na hemoglobin obsažený v červených krvinkách.
K různě závažným otravám tak vedou právě závady na domácích topeništích. Riziko představují jak klasická kamna či kotle, tak třeba ohřívače vody na plyn nebo také krby.
Pokud obyvatelé domu či bytu zjistí, že je něco s jejich topidlem v nepořádku, cítí třeba zápach nebo je jim a jejich blízkým nevolno, měli by se obrátit na záchranáře.
„Vždy je třeba neprodleně zajistit přísun čerstvého vzduchu, prostě otevřít okna, vyvětrat. Pokud je už někomu špatně či jsou tam lidé v bezvědomí, ihned volat záchranku,“ doporučuje Monika Nováková s tím, že by lidé neměli vstupovat do místnosti, kde se nachází kotel či jiný zdroj jedovatých zplodin. „Nemají k tomu vybavení, jako je třeba dýchací technika, je třeba to nechat na zasahujících hasičích,“ konstatuje záchranářka.
Detektor vyjde na pár set korun
Hasiči navíc dorazí také s měřicími přístroji, které umějí určit nejen míru zamoření, ale bezpečně najdou i zdroj problému. V tomto případě se liší postup podle toho, zda jde o zásah v rodinném domě nebo například v paneláku s více byty. V druhém případě je vždy namístě evakuace lidí přinejmenším z okolních jednotek, ne-li z celého domu.
K otravám podle odborníků přispívá i zateplení a výměna oken. Byty jsou více utěsněné, což brání přirozenému pohybu vzduchu.
Důležitá je ale hlavně prevence, která spočívá především v pravidelných kontrolách topného zařízení. „Každý komín připojený k funkčnímu kotli na vytápění musí alespoň jednou za rok zkontrolovat kominík,“ zní nařízení, které je součástí předpisu o požární bezpečnosti.
Hasiči doporučují pořídit si detektor, speciální zařízení, které vyšší koncentrace nebezpečných látek ve vzduchu objeví a zalarmuje obyvatele bytu či domu. Nejde přitom o nákladné zařízení, ceny startují na několika stokorunách.
Komín připojený ke kotli musí každý rok zrevidovat kominík.