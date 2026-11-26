„Zatím to vypadá na nejhorší strom, co kdy v Nymburce byl.“ „Takový koště.“ „Tak tohle se trochu nepovedlo.“ „To nemyslíte vážně? To je hrůza. Na sídlišti je nádherný,“ pustili se lidé do kritiky pod příspěvkem města. Další píše o tom, že by takový strom nechtěl ani na zahradě.
Právě tento status radnice měl navodit vánoční atmosféru. Město v obsáhlé galerii ukazuje cestu letošního stromu z místního sportovního areálu až na náměstí.
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„Dorostl do výšky 20 metrů a jeho větve se rozprostřely do šířky téměř šesti metrů. Protože jeho kořeny začaly narušovat statiku sousední budovy se zázemím pro rozhodčí a kabinami, musel být pokácen. Po úpravě měří 14,5 metru a váží dvě tuny,“ popisuje. V jeho větvích dokonce bydlela veverka, kterou správce hřiště pojmenoval Zuzana.
Město se kritice diskutérů brání. Reakce vnímá a konstatuje, že prostě každý má o vánoční výzdobě jinou představu.
„Tento smrk rostl 32 let přirozeně, bez pravidelného tvarování, a právě takový je jeho příběh. Jeho výběr navíc souvisel i s nutností odstranit strom, jehož kořeny narušovaly statiku sousední budovy,“ vysvětluje.
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Ne každý ale s kritikou souhlasí. Fotografka Viktoria Mayer ve facebookové skupině například sdílela své vyznání v podobě povídky, kterou by o sobě napsal právě samotný strom.
Jeho slovy přiznává, že nejspíš není dokonalý, není krasavec, že už ale jiný nebude. Ale že i tak se těší na Vánoce a atmosféru s nimi spojenou.
„A tak bych ještě rád ve svých větvích pomyslně objal každé dítě, které ke mně přijde, a dospělým připomněl Vánoce, jaké si pamatují z dětství,“ uzavírá své vyznání.
Město mělo mít ale původně jiný vánoční strom. Podle informací Nymburského deníku měl dorazit z Loučeně jeden z největších vánočních stromů, který by tu kdy byl. Dohoda o převozu šestašedesátileté kanadské jedle ale na poslední chvíli padla.
Letošní advent začne v Nymburce v pátek rozsvícením stromu a programem na sídlišti. V neděli odpoledne vypukne hlavní program na náměstí, kritizovaný strom tu rozsvítí v 16:45.