Ozbrojení lupiči v Praze přepadli byt, obyvatelům vyhrožovali a vzali elektroniku

„Do jednoho z bytů vnikli dva muži ozbrojení krátkou a dlouhou střelnou zbraní a pod pohrůžkou násilí si vynutili od poškozených vydání elektroniky a osobních věcí,“ sdělil redakci iDNES.cz mluvčí pražských policistů Jan Rybanský. Dodal, že následně z bytu utekli.
K incidentu podle Rybanského došlo v úterý kolem osmé hodiny ranní v České ulici. Ta spadá do katastru Prahy 5, konkrétně do městské části Košíře.
„Přibližně po dvou hodinách byl jeden z mužů zadržen kriminalisty před hotelem na Chodově. S ním byla zadržena i žena, která v případu také sehrála určitou roli,“ pokračoval Rybanský. Po druhém muži, který se na přepadení podílel, policisté stále pátrají. Rovněž pátrají i po použitých zbraních.
V tuto chvíli je případ klasifikován jako loupež, za kterou podle českých zákonů hrozí trest odnětí svobody až 10 let.
Ulice Blažimská, kde byl dopaden jeden z mužů
