Na korunovační klenoty se stojí dlouhé fronty, přilákaly lidi z Česka i zahraničí

Expozice představuje příběh klenotů od nástupu Ferdinanda I. Habsburského v roce 1526 až do konce 18. století. Potrvá do pondělí 28. září, vstup je zdarma. Loni si panovnické insignie prohlédlo více než 51 500 návštěvníků včetně škol.
„Byl to nápad syna,“ prohlásil pan Oto, který dorazil na výstavu z Pardubic také s manželkou a sedmnáctiletou dcerou. „Kopii jsme již v Pardubicích viděli, ale chceme vidět originál,“ doplnil. Synovi je deset let a korunovační klenoty probíral ve vlastivědě. Po prohlídce si rodina udělá ještě společný výlet po městě.
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Školáci poprvé viděli korunovační klenoty. Čekal jsem magii, ne zlato, divil se třeťák
I se synem dorazila na výstavu také paní Petra z Poběžovic na Domažlicku. „Jsme tady poprvé, syn se moc těšil. Hlavně na korunu,“ řekla. I u dalších dětí, jež se přijely na klenoty podívat s rodiči z Kladna, je koruna, kterou nechal v roce 1346 zhotovit Karel IV. pro svou korunovaci českým králem v dalším roce, jednoznačně největším lákadlem.
Rodačka z Třebíče Monika pak přijela se svojí osmiletou vnučkou. „Chtěla jsem, aby klenoty viděla. Myslím, že to bude docela zážitek. I já je dneska uvidím poprvé,“ uvedla. Na výstavu zamířila i skupina Japonců, kteří do Prahy přijeli na týden. Čekání ve frontě jim nevadí, na prohlídku Pražského hradu si vyhradili celý den.
Výstava začala na Pražském hradě v úterý. První čtyři dny byly vyhrazeny pro školní skupiny. Návštěvu si zarezervovalo přes 300 škol. Expozice je otevřena každý den od 09:00 do 17:00. Hrad letos připravil také speciální program pro nevidomé a slabozraké s kopií koruny, která umožní její zkoumání hmatem.
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Klíčníci vyzvedli korunovační klenoty. Vystaveny budou ve Vladislavském sále
Výstava zájemcům přibližuje příběh českých korunovačních klenotů od jejich uložení na Karlštejně v 16. století přes přesun do Vídně během třicetileté války až po jejich slavnostní převoz do Prahy v roce 1791. Tehdy se na přání zemských stavů natrvalo vrátily na Pražský hrad a staly se jedním z klíčových symbolů české státnosti, historické tradice a národní identity.
Výstava je obsáhlá
Výstava je uspořádána jako panelová expozice podél Vladislavského sálu. Na jejím konci jsou ve vitríně korunovační klenoty. Tvoří je svatováclavská koruna, královské žezlo a jablko, jejich kožená pouzdra, poduška pod korunu a korunovační plášť s doplňky. Součástí expozice jsou také předměty spojené se správou a ochranou klenotů, například historické klíče strážců korunního archivu a korunovačních klenotů, nebo korunovační roucho, které nebylo vystavováno několik let.
Klenoty jsou dlouhodobě uloženy v Korunní komoře ve svatovítské katedrále. Vyjmout je lze pouze v případě, že se sejde všech sedm klíčníků. Jsou jimi prezident, premiér, předsedové Senátu a Sněmovny, pražský arcibiskup, pražský primátor a děkan Metropolitní kapituly svatého Víta v Praze. O každoročním vystavování korunovačních klenotů rozhodl prezident Petr Pavel předloni.