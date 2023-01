Hrad chystá výstavu klenotů, do katedrály už se přesunula Gočárova vitrína

Korunovační klenoty budou k vidění po pěti letech. Prezident Miloš Zeman rozhodl o jejich vystavení u příležitosti 30 výročí vzniku České republiky. Netradičně budou od 17. do 21. ledna k vidění v příčné lodi svatovítské katedrály, kde byly naposledy v roce 1955.

Z Korunní komory, kde jsou dlouhodobě uschovány, budou klenoty vyjmuty v pondělí, vrátí se do ní o týden později. Vyjmout je lze jen v případě, že se sejde všech sedm klíčníků. Těmi jsou prezident a premiér, předsedové obou parlamentních komor, pražský arcibiskup, probošt svatovítské kapituly a pražský primátor.

V komoře se budou v mezičase dělat restaurátorské práce a klenoty budou před oficiálním zveřejněním podrobeny historickým výzkumům.

Korunovační klenoty

Ve čtvrtek byla přemístěna i celá vitrína, jejímž autorem je významný český architekt Josef Gočár a v níž jsou klenoty tradičně vystavovány. Vitrína váží přes 600 kilogramů. Společně s klenoty se tentokrát navrátí do katedrály, kde byla k vidění naposledy v roce 1955.

„Kancelář prezidenta republiky a Správa Pražského hradu spolu s externí firmou provedly velmi náročnou technickou operaci přestěhování původní Gočárovy vitríny ze staré sněmovny u Vladislavského sálu do transeptu katedrály, kde budou korunovační klenoty vystaveny,“ řekl Jan Novák, ředitel administrativní sekce Kanceláře prezidenta republiky.

Gočár vitrínu navrhl u příležitosti vystavení korunovačních klenotů v roce 1929. „Tehdy se slavilo takzvané milénium, tedy tisíc let od údajné smrti svatého Václava. Tehdy tam byl vystavený korunovační kříž a klenoty. Měla to být pěkná vitrína pro to nejcennější, co tento národ vlastní ze své historie,“ uvedl Petr Kroupa, ředitel odboru památkové péče Kanceláře prezidenta republiky.

Například v roce 1968 během okupace byly klenoty vystaveny v Plečnikově síni. „Celá výstava tu nabrala kvůli problémům té doby velice smuteční smysl, avšak v žádném ohledu jí neubraly na popularitě a výstava se dočkala i prodloužení,“ dodal Kroupa.

Naposledy mohli lidé vidět klenoty v lednu 2018 ve Vladislavském sále Pražského hradu, kde je nechal prezident Zeman vystavit na oslavu 100 let od vzniku Československa a 25 let od založení České republiky.

Stalo se tak mezi prvním a druhým kolem tehdejších prezidentských voleb, v nichž Zeman obhajoval post hlavy státu. Také nynější výstava bude mezi prvním a potenciálním druhým kolem prezidentské volby.

V letech 2003, 2008 a 2013 si veřejnost mohla klenoty prohlédnout mimo jiné u příležitosti zvolení prezidenta Václava Klause, respektive prezidenta Zemana.

V roce 1993 si klenoty prohlédlo rekordních 100 tisíc lidí

České korunovační klenoty sloužily jako odznaky vlády a moci českých králů. Souprava zahrnuje Svatováclavskou korunu, královské žezlo, královské jablko, kožená pouzdra a podušku pod korunu a korunovační plášť, který bude vystaven ve speciální vitríně i se Svatováclavským mečem. Korunu nechal v roce 1346 zhotovit Karel IV. pro svou korunovaci.

Vystavení korunovačních klenotů vždy přilákalo desítky tisíc zájemců. Rekordní počet lidí, na 100 tisíc, si je přišel prohlédnout na přelomu ledna a února 1993, o pět let později dorazilo na Hrad více než 27 tisíc návštěvníků. Následovala vystavení v roce 2003, kdy výstavu klenotů vidělo přibližně 44 tisíc lidí, v letech 2008, 2013 a 2018 jich bylo přes 30 tisíc a před sedmi lety na 40 tisíc.

Hrad již dopředu informoval, že vstupenky na výstavu českých korunovačních klenotů, které Pražský hrad vystaví 17. až 21. ledna ve svatovítské katedrále, si zájemci nebudou moci dopředu rezervovat. Stejně jako v minulosti bude vstup zdarma a přednostní vstup budou mít návštěvníci na invalidním vozíku s průkazem ZTP či ZTP/P.

Výstava bude otevřená od 9 do 17 hodin, fronta povede od brány z Opyše do Jižních zahrad přes Býčí schodiště a třetí nádvoří ke katedrále, do které bude vstup západním průčelím.

Vozíčkáři, kteří se prokážou průkazem ZTP či ZTP/P v doprovodu jednoho člověka, budou mít zvláštní vstup na výstavu přímo ze třetího nádvoří.